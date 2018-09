Tiltagende spændinger forskellige steder i verden er baggrunden for faldende vækst, forudsiger WTO.

Genève. Der vil ske et fald i verdenshandlens vækst i 2018 og 2019, selv om de direkte følger af en handelsuro, der er begyndt i år, har været uden større følger indtil nu.

Det forudsiger Verdenshandelsorganisationen, WTO.

Ifølge WTO vil verdenshandlen med varer stige med 3,9 procent i år, hvilket er mindre end de 4,4 procent, som forudsagt i en prognose i april.

Næste år ventes en vækst i handlen på 3,7 procent, hvilket er et fald i forhold til de 4,0 procent, som tidligere er blevet forudsagt.

WTO pointerer, at "tiltagende spændinger forskellige steder i verden" er baggrunden for den faldende vækst.

- Handlen vil fortsætte med at tage til i omfang, men det bliver en mere moderat vækst end tidligere forudsagt, hedder det i WTO's erklæring.

USA og Kina har indført told på varer for 50 milliarder dollar mod hinanden.

Men USA har afsluttet en høringsproces om told på varer for yderligere 200 milliarder dollar. Præsident Donald Trump har også luftet tanken om, at man kunne lægge tariffer på de sidste 267 milliarder dollar, som amerikanerne importerer varer for fra Kina.

Kina har til gengæld bedt WTO om at indføre sanktioner mod USA, fordi amerikanerne nægter at rette sig efter en WTO-afgørelse, som har slået fast, at USA beregner for stor dumpingtold på kinesiske varer for 8,4 milliarder dollar.

Kinas klage i den sag blev indgivet tilbage i 2013.

/ritzau/AFP