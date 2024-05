Skib har udsendt nødsignaler efter raketangreb i Det Røde Hav. Skibets operatør har base i Grækenland.

Et handelsskib tager tirsdag eftermiddag vand ind og har fået slagside, efter at der er affyret tre raketter mod det ud for Yemens kyst.

Det oplyser sikkerhedsfirmaet Ambrey ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Det er sket cirka 100 kilometer sydvest for havnebyen Hodeidah ved den sydlige del af Det Røde Hav.

Skibet sejler under Marshalløernes flag. Dets operatør, Grehel Shipmanagement, har base i Grækenland.

Efter angrebet udsendte skibet et nødkald, hvor besætningen advarede om, at der var sket skade på lastrummet, og at skibet tog vand ind.

Ifølge Storbritanniens Organisation for Maritime Operationer (UKMTO) er besætningen uskadt, og skibet har sat kurs mod nærmeste havn.

Ifølge hjemmesiden Vesselfinder, der overvåger den internationale skibstrafik, var fragtskibet på vej fra Port Said i Egypten til Imam Khomeini-havnen i Iran, da det blev angrebet.

Angrebet minder om tidligere angreb, som houthimilitsen i Yemen har gennemført mod skibstrafikken i området.

Det er ifølge militsen sket i solidaritet med palæstinenserne i Gaza.

Houthibevægelsen er allieret med den palæstinensiske bevægelse Hamas, som Israel fører krig mod i Gaza.

Der er tirsdag eftermiddag dog endnu ingen, der har taget skylden for angrebet.

Houthibevægelsens angreb har fået mange rederier til at sende deres skibe syd om Afrika, når de eksempelvis skal fra Europa til Asien.

Normalt sejler skibene den kortere vej via Suezkanalen og Det Røde Hav.

/ritzau/