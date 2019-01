Kinas topforhandler i handelsspørgsmål, vicepremierminister Liu He, ventes at komme til Washington i januar.

Efter tre dages samtaler tidligere denne uge mellem embedsfolk fra Kina og USA ser forhandlingerne om at få løst handelsstriden mellem de to lande ud til at rykke op på et højere niveau.

Kinas topforhandler på handelsområdet, vicepremierminister Liu He, ventes således at rejse til Washington senere på måneden for at fortsætte drøftelserne.

Det siger den amerikanske finansminister, Steven Mnuchin.

- Den øjeblikkelige plan er, at vicepremierminister Liu He sandsynligvis kommer og besøger os senere på måneden, siger Mnuchin sent torsdag aften dansk tid.

- Vi vil fortsætte med de møder, tilføjer han med henvisning til den delegation, der onsdag afsluttede tre dages samtaler i Beijing.

Mnuchin forventer, at den delvise nedlukning af det amerikanske statsapparat ikke kommer i vejen for Liu Hes besøg.

USA's præsident, Donald Trump, har varslet toldstigninger på kinesiske varer, hvis de to lande ikke får løst deres handelsstrid inden den 2. marts.

Oprindeligt skulle USA's toldsatser på importerede varer fra Kina have været sat op til 25 procent fra 10 procent med virkning fra den 1. januar. Stigningen ville ramme næsten halvdelen af Kinas vareeksport til USA.

Men Trump og Kinas præsident, Xi Jinping, blev i december enige om at give hinanden 90 dage til at forhandle sig frem til en løsning og dermed undgå en eskalering af det, der bliver kaldt handelskrigen mellem verdens to største økonomier.

USA har under Trump hævet toldbarrieren over for Kina flere gange. Kina har svaret igen på samme måde.

Trump sagde torsdag, at USA havde "enorm succes" i handelsforhandlingerne med Kina.

Men det er sparsomt med konkrete oplysninger om eventuelle fremskridt.

Denne uges samtaler i Beijing var en "trædesten" i retning af forhandlinger på et højere niveau. Det siger Myron Brilliant, leder af internationale anliggender hos USA's Handelskammer.

- Idéen er, at Liu He sandsynligvis kommer til Washington. Men datoen er ikke fastlagt, sådan som jeg har forstået det, sagde han torsdag inden udmeldingen fra finansminister Steven Mnuchin.

Kinas handelsministerium oplyste torsdag, at de indledende samtaler i Beijing var forløbet godt.

-Der blev etableret et grundlag for at nå til enighed om de bekymringer, som hver side har, hed det i en meddelelse på ministeriets hjemmeside.

/ritzau/Reuters