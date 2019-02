Trump ser gode chance for at indgå handelsaftale med Kina, siger han efter møde med vicepremierminister.

Handelssamtalerne mellem USA og Kina er forlænget hen over weekenden for at give parterne mere tid til at finde en løsning, der kan afslutte handelsstriden mellem de to stormagter.

Det oplyser USA's præsident, Donald Trump, ifølge Reuters.

De amerikanske og kinesiske forhandlere har gjort fremskridt under de seneste to dages samtaler i Washington.

Det sagde Trump, efter at han fredag i Det Hvide Hus havde et møde med Kinas vicepremierminister, Liu He, der er Kinas topforhandler i handelssamtalerne.

- Jeg tror, at vi begge fornemmer, at der er en rigtig god chance for at opnå en aftale, sagde Trump efter mødet med Liu He.

Trump har sat den 1. marts som deadline for at opnå et gennembrud. Men han antyder, at tidsfristen kan blive forlænget.

Det vil indebære, Trump venter med at gennemføre den bebudede forhøjelse af toldsatsen til 25 procent fra nu 10 procent på kinesisk varer til en værdi af 200 milliarder dollar.

/ritzau/