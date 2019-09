Skift på udenrigsministerposten ændrer formentlig ikke ved kursen i svensk udenrigspolitik, siger iagttager.

Sveriges næste udenrigsminister bliver handelsminister Ann Linde. Det meddeler statsminister Stefan Löfven (S) tirsdag, hvor Riksdagen er samlet igen efter sommerferie.

Linde afløser Margot Wallström, der fredag meddelte, at hun efter fem år på posten træder tilbage, fordi hun ønsker mere tid med familien.

- Det er et klogt valg, mener Ulf Bjereld, der er socialdemokrat og lektor i statskundskab.

Han tilføjer, at med Ann Linde får Sverige en udenrigsminister med stor international erfaring.

Hun har hidtil siddet på posten som minister for udenrigshandel og ligeledes haft ansvar for nordiske anliggender.

Selv det borgerlige oppositionsparti Moderaterna byder valget af Linde velkommen og betegner hende som kompetent. Men samtidig efterlyser partiet "mindre socialdemokratisk plakatpolitik".

- Jeg vil se mindre socialdemokratisk plakatpolitik og flere svenske interesser. Det er de ønsker, jeg har til en ny udenrigsminister, siger Moderaternas udenrigspolitiske ordfører, Hans Wallmark.

Margot Wallström gjorde sig stærkt upopulær i Israel, da Sverige anerkendte Palæstina som stat.

Ulf Bjereld siger til TT, at han ikke tror, at der vil ske store ændringer i den svenske udenrigspolitik under Ann Linde. Men hun vil muligvis være mere orienteret mod EU-samarbejdet og mindre mod FN end Wallström, vurderer han.

Anna Hallberg bliver ny handelsminister i stedet for Ann Linde. Begge er socialdemokrater.

/ritzau/TT