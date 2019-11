Der er mørke skyer over EU's økonomi. EU-Kommissionen forventer en vækst på 1,1 procent i 2020.

Global usikkerhed sløver eurozonens økonomiske vækst i 2020.

Det er en af konklusionerne i EU-Kommissionens anbefalinger til EU-landenes nationale budgetter onsdag.

Stabilitets- og Vækstpagten, der er en del af EU-lovgivningen, forpligter medlemslandene til at præsentere nationale budgetter for kommissionen.

Kommissionen godkender eller afviser dem ud fra en række parametre og laver i samme ombæring en sammenlagt vækstprognose for eurozonen som helhed i det kommende år.

På baggrund af EU-landenes budgetter for 2020 ser EU-Kommissionen en vækst i eurozonens bruttonationalprodukt (bnp) på 1,1 procent i 2020.

Til sammenligning var det i 2018 på 1,9 procent.

Det er blandt andet risikoen for en optrapning af handelskonflikten mellem USA og Kina, en opbremsning i kinesisk vækst og et "rodet" brexit, der kan få negativ indflydelse på europæisk økonomi, fremgår det.

Når Kommissionen gennemgår landenes budgetter, kan den give en række anbefalinger, som landene skal rette sig efter for at leve op til pagten.

Ifølge pagten må EU-landene som udgangspunkt have en gældspost på maksimalt 60 procent af deres bnp, og landene skal så vidt muligt forsøge at reducere gældsposten, hvis dette er oversteget.

Italiens budget får øjenbrynene til at løfte sig, da landet ifølge Kommissionen ikke har gjort nok for nedbringe sin gældspost, der lyder på over 136 procent af bnp.

Det er ikke første gang, at støvlelandet vækker bekymring i Kommissionen.

Ved samme procedure sidste år havde den daværende regering lagt op til et underskud svarende til 2,4 procent af bnp, mens Italien på det tidspunkt havde en gæld på omkring 130 procent af bnp.

Det er tilladt EU-lande at have et underskud på op til 3 procent af bnp.

Hvis ikke landene efterlever anbefalingerne, kan det i sidste ende med en såkaldt underskudsprocedure, der medfører tunge sanktioner.

/ritzau/