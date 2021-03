Den engelske lærer Kandice Barber er blevet idømt seks år og to måneders fængsel for at have dyrket sex med en elev, en 15-årig dreng, tre gange på en mark. Men hendes mand lover ikke desto mindre at vente på, at hun bliver sat på fri fod igen.

Den 38-årige Daniel har lovet hende, at han ikke har planer om at forlade hende.

Ikke alene havde Kandice Barber sex med eleven, en 15-årig dreng, på en mark i 2018. Hun sendte også seksuelle fotos til ham på de sociale medier.

Det er den engelske avis The Sun, der rapporterer om dommen, og til den siger en ven, at det blev gjort helt klart under retssagen, at Danny og Kandice stadig vil være sammen, når hun slipper ud af fængslet.

Kandice Barber sammen med sin mand Daniel. Foto: Sociale medier Vis mere Kandice Barber sammen med sin mand Daniel. Foto: Sociale medier

Flere venner siger, at de i virkeligheden er bekymrede over Kandice Barbers mands reaktion.

En siger ligeud: »Jeg forstår ikke, hvorfor han stadig er sammen med hende. Ingen ville have bebrejdet ham, hvis han gik direkte ud ad døren (til deres ægteskab, red.) efter den måde, hun har behandlet ham på. Hun må have gjort et eller andet for at få ham til at blive.«

»Deres bryllup lignede et 'lad os leve lykkeligt til vores dages ende'-øjeblik. Men det fik hun da til at blive noget helt andet,« siger en unavngiven ven om situationen.

»Jeg tror ikke, at nogen af os troede, at Daniel var i form til at lege sammen med Kandice i sengen. Ingen troede på, at hun ville gå så langt for at fuldføre sine feticher,« sagde en ven.

Den engelske lærer Kandice Barber fik seks år og to måneders fængsel for at have haft samleje med en elev, 15-årig dreng, på en mark i 2018. Foto: THAMES VALLEY POLICE Vis mere Den engelske lærer Kandice Barber fik seks år og to måneders fængsel for at have haft samleje med en elev, 15-årig dreng, på en mark i 2018. Foto: THAMES VALLEY POLICE

Hun ville angiveligt have sex fem gange om dagen. Og hun brugte tusindvis af kroner på lingeri, sexlegetøj, håndjern og masker til sengegymnastikken med sin partner.

Ifølge The Daily Mail brød Kandice Barber med en tidligere kæreste, fordi han ikke var i stand til at leve op til hendes livsstil.

Berger brød med faderen, Carl Greeves, til hendes tre børn på 10, 14 og 16 år, og hun indledte en affære med deres gartner, fordi manden ikke ville gå med til partnerbytte, men alt det skete, før hun mødte sin nuværende mand, Daniel.

»Sex dominerede hendes liv,« som en anden ven sagde.