Da australske Andrew Heard vinkede farvel til sin hustru i torsdags, var det med beskeden om, at han ville tage ud for at fiske en times tid.

Men han vendte aldrig hjem igen. Siden er der fundet ligdele i nærheden af, hvor han sidst opholdt sig – og der er også fundet menneskerester inde i en krokodille.

Det skriver The Guardian og CNN.

Den 69-årige mand tog torsdag afsted for at fiske i Gayndah Creek nær øen Hinchinbrook i delstaten Queensland.

Da han ikke kom hjem til aftalt tid, og hans hustru ikke kunne få kontakt til ham over radioen, slog hun alarm hos politiet.

En stor eftersøgning blev skudt i gang, og natten til fredag blev Andrews båd fundet med bunden i vejret – og beskadiget. Skaderne så ud til at kunne stamme fra et krokodilleangreb.

Kort efter fandt man ligrester i nærheden af den populære ø, og man er ved at teste, om de kan stamme fra den savnede mand.

Da man opdagede en fire meter lang krokodille i området, besluttede man sig for at aflive den – og inde i den har man fundet spor af menneskerester.

De rester er man også ved at teste for at se, om dna'et matcher med Andrews.

Søndag blev endnu en krokodille – denne på knap tre meter – indfanget og aflivet, og også indholdet af dens mave er nu ved at blive testet for at se, om der også er menneskerester til stede i den.

»På nuværende tidspunkt kan vi kun bekræfte, at vi har fundet rester af et menneske i den første krokodille,« fortalte fungerende politidirektør Andrew Cowie fra Queensland Police ifølge CNN under et pressemøde mandag.

Begge krokodiller blev fundet i det område, som den savnede mand var taget til for at fiske.

»Det er en tragisk hændelse,« tilføjede politiinspektøren.

Videre understregede han vigtigheden af at være opmærksom og tage sine forholdsregler:

»Vær altid sikker på, at du fortæller folk, hvor du tager hen. Vær altid sikker på, at du har det nødvendige sikkerhedsudstyr, og vær altid sikker på, at du kan komme i sikkerhed, hvis du hurtigt får brug for det. Vær venlige at være forsigtige,« lød hans opfordring.

Ifølge The Guardian er det dermed det tredje krokodilleangreb i Queensland den seneste måned. Tidligere blev to svømmere i Cairns og Weipa angrebet – men de overlevede begge.