Det er 50 år siden, at drømmen gik i opfyldelse for Björn Andresen, der som kun 15-årig blev udnævnt til at være 'verdens smukkeste dreng'.

I stedet blev det til et mareridt.

»Har du set billeder af hysteriet, da The Beatles kom til USA? Sådan var det. Folk skreg og græd. Der var bannere, hvor der stod 'Velkommen, Björn',« fortæller den svenske musiker og skuespiller i dag til Expressen.

Tilbage i 1971 blev han med ét kendt overalt, da han fik rollen som Tadzio i den berømte film 'Døden i Venedig' Forinden havde instruktøren Luchino Visconti rejste verden rundt for at finde ikke bare den perfekte dreng til rollen, men 'verdens smukkeste dreng'.

Björn Andresen med sin guitar i 1971. Foto: Unknown Vis mere Björn Andresen med sin guitar i 1971. Foto: Unknown

Og det blev altså den svenske teenager Björn Andresen.

Han har i dag dog ikke meget til overs for Luchino Visconti. For efter at filmen var færdigspillet blev han eksempelvis som kun 16-årig slæbt med i byen, drukket fuld og fik blackout. Det fortæller han også om i et ny biografdokumentar, 'Verdens smukkeste dreng'.

»Jeg var som et lam, der blev smidt for ulvene. Fysisk skete der intet, men det var ubehageligt. Jeg kastede øl, vin og spiritus i mig for at beskytte mig mod det. Hvis jeg i dag så en 16-årig, der blev udsat for det samme, var jeg blevet rasende,« siger han.

Björn Andresens liv og skæbne er også omdrejningspunkt i en kommende dokumentarfilm, 'Verdens smukkeste dreng'. Instruktørerne Kristina Lindström og Kristian Petri fortæller til Guardian, hvordan den stadig unge teenager efter 'Døden i Venedig' blev »misbrugt« i promoveringen af filmen.

Björn Andresen (i hvid jakke) til Cannes-festivalen i 1971. Desuden ses skuespilleren0 Romy Schneider (tv), instruktøren Luchino Visconti (i sort smoking). Foto: Unknown Vis mere Björn Andresen (i hvid jakke) til Cannes-festivalen i 1971. Desuden ses skuespilleren0 Romy Schneider (tv), instruktøren Luchino Visconti (i sort smoking). Foto: Unknown

»Der var ingen medfølelse eller empati. Han blev set som et objekt,« lyder det fra dem.

Heri fremgår det også, hvordan han voksede op uden at kende sin far, mens hans mor tog sit eget liv, da han var ti år.

Derfor var det hans mormor, morfar, onkler og tanter, der forsøgte at håndtere den voldsomme berømmelse, da han i årene efter 'Døden i Venedig' eksempelvis turnerede i Japan for at være med i indbringende reklamefilm og forskellige optrædener. Her fik han piller, så han kunne synge foran det begejstrede publikum.

»Der var intet beredskab til at håndtere det,« som han siger.

Björn Andresen er i dag 65 år, har langt gråt hår og langt gråt skæg. Vis mere Björn Andresen er i dag 65 år, har langt gråt hår og langt gråt skæg.

Siden blev det flere film, mere alkohol og i 1980erne blev Björn Andresen gift og fik børn.

Men sønnen Elvin dør kun otte måneder gammel, da faren ligger beruset ved siden af. Det bliver diagnosticeret som et tragisk ulykke, vuggedød, men Björn Andresen klandrede sig selv.

»Selvfølgelig måtte jeg tage ansvaret for det. Det er ikke noget, jeg tilgiver mig selv for. Absolut ikke,« siger han til Expressen.

Derfor endte han i årevis i et massivt alkoholmisbrug, hvor hver dag blev afsluttet med vodka og øl på den lokale bar.

I dag er han 65 år, anerkendt musiker og stadig skuespiller – der i de seneste år har været med i en stribe svenske tv-serier – men tiden som 'verdens smukkeste dreng' og rollen i 'Døden i Venedig' hænger stadig ved.

»Det har fuldstændigt ødelagt mit liv. Alt, hvad jeg nogensinde gør, vil blive kædet sammen med den film. Se bare, vi sidder stadig og snakker om det her 50 år senere,« som Björn Andresen siger i et interview Guardian.

Dokumentaren 'Verdens smukkeste dreng' har dansk premiere 21. oktober.