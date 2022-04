»En komisk dårlig spion,« kaldte han sig selv. Nu er han død.

Manden, der hjalp myndigheder og journalister med oplysninger om forbindelserne mellem Deutsche Bank og tidligere præsident Donald Trump, forsvandt sidste år som dug for solen.

Det var umiddelbart efter, at Valentin Broeksmit havde udleveret en bunke hemmelige filer om banken til FBI.

Hans familie meldte ham savnet, og han blev efterlyst af politiet.

Den 6. april 2021 blev han set køre rundt i nærheden af en park i Los Angeles i en rød mini Cooper, men ellers holdt den noget sky Broeksmit sig for sig selv.

Han var dog fortsat aktiv på Twitter, hvor han holdt kontakt med omverdenen. Hans seneste opdatering kom 5. april i år.

Nu er den 46-årige whistleblower død.

Mandag morgen blev hans lig fundet af rengøringspersonalet på Woodrow Wilsonet Universitet i Los Angeles på campus, oplyser Los Angeles Times.

Valentin Broeksmit var søn af Bill Broeksmit, en tidligere direktør i Deutsche Bank, som tog sit eget liv i 2014.

I faderens efterladte papirer fandt sønnen dokumenter, som kastede lys over bankens engagement med Trump og andre mere lyssky affærer, som banken havde været indblandet i.

Valentin Broeksmit delte dokumenterne med både FBI og adskillige journalister.

Politiet afviser, at Broeksmit har været udsat for en forbrydelse, men kommer ikke nærmere ind på dødsårsagen.

My friend Val Broeksmit was found dead today. He was 46. He supplied me and other journalists with Deutsche Bank documents that highlighted the bank’s deep Russia connections. It is very sad. I don’t suspect foul play. Val struggled with drugs on and off. Waiting on further info. — Scott Stedman (@ScottMStedman) April 26, 2022

Journalist på Forensic News Network, Scott Stedman, var en af de journalister, der fik tilsendt sprængfarlige dokumenter, som kastede lys over bankens »dybe russiske forbindelser.«

Han har sin egen teori om årsagen til Broeksmits triste skæbne:

»Det er meget trist. Jeg har ikke mistanke om noget kriminelt. Val kæmpede med stoffer fra tid til anden,« skriver han på Twitter.