En kvinde, hvis mand var hende utro, tog hævn på det sociale medie Twitter. Nu er hendes tweet gået viralt.

Hun mener selv, at det er den bedste hævn, hun kunne få.

Det skriver Yahoo Lifestyle.

Tweetet skrev den 23-årige Andrea Osborn fra USA på den dag, hvor hun og eksmanden Rob Osborn oprindeligt skulle have haft tre års bryllupsdag.

I Tweetet skrev hun: ’I stedet for at fejre vores bryllupsdag, så fejrer jeg, at jeg har tabt 285 pund (129 kilo) i dødvægt.

Teksten var ledsaget af et billed af parret, der kysser, og så et nyere billede, hvor man tydeligt kan se, at Andrea Osborn har tabt sig væsentligt.

instead of celebrating our wedding anniversary, i’m celebrating dropping 285 pounds of dead weight

Andrea Osborns formål med tweetet var, at pointere hvor meget bedre hun har det uden sin daværende kæreste.

Tweetet blev i første omgang delt mere end 1.000 gange og 'liked' mere end 12.000 gange. Men da Andrea Osborn en uge efter endnu engang delte sit oprindelig tweet igen med teksten ’Rob spurgte mig, om jeg ville tage tweetet væk, så naturligvis retweeter jeg det,’ så tog det for alvor fart, og det nye tweet er nu blevet delt mere end 23.000 gange og 'liked' mere end 100.000 gange.

rob asked me to take this down so naturally i’m retweeting it https://t.co/7PFsRxalL5 — drea ✨ (@meeelondrea) 19. marts 2018

»Rob blev sur over, jeg lagde billedet og teksten ud. Men jeg er ligeglad, hvad han synes om det. Han har løjet over for mig. Han har fået mig til at gennemgå en masse hårdt, så det er kun fair. Jeg ville vise, at jeg er glad uden ham, og jeg vil hjælpe andre, der gennemgår det samme,« siger Andrea Osborn ifølge New York Post.

Andre Osborn og Rob Osborn blev gift, da de var 20 år. Da Rob var utro gik de to fra hinanden, men efter et års pause prøvede de at genforene sig igen. Det lykkedes dog ikke.

På Twitter får Andrea Osborn meget støtte for det, hun har gjort.

'Jeg har set på det her en million gange, for det får mig virkelig til at blive glad på dine vegne. Det viser, at du er kommet så langt. Jeg er så glad for, at du er glad,' skriver Hailey til Andrea Osborn.

I've literally looked at this like a million times cause it just really makes me smile for you. You have come so far and it shows. I am so happy that you are happy.

'Også mig, søster! Efter fem år sammen, troede jeg, jeg skulle blive forlovet i år, men i stedet for elsker jeg mig selv mere end nogensinde før,' skriver T'Challaniqua, der har været ude for noget af det samme.

Me too sis! After 5 years I Thought I’d be getting engaged this year, but instead I’m loving myself more than I ever have. pic.twitter.com/ImUetgwU0t — T’Challaniqua ✊

Rob fortæller, at han er glad for, hvor Andrea er nået til i sit liv i dag, og at han arbejder på at blive bedre selv.

»Jeg håber kun det allerbedste for Andrea,« siger han.