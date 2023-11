Forud var gået et historisk drama i det ene kammer af kongressen i USA. Det havde kastet landet ud i problemer af uhørte dimensioner.

Men pludselig dukkede en hidtil ukendt mand op fra skyggerne. Her er fortællingen om manden, der afværgede en enorm krise i USA og samtidig blev den tredjemest magtfulde person i hele landet.

For at forstå den ballade, som gennem de seneste uger har udspillet sig i USA, skal vi i virkeligheden tilbage til januar i år.

Her tog det 15 afstemninger for det republikanske medlem af Repræsentanternes Hus Kevin McCarthy at blive valgt som speaker – eller formand – for det kammer af den amerikanske kongres, som hans eget parti havde flertal i.

McCarthy ønskede inderligt at indtage stillingen, der med et slag gør personen på posten til nummer tre i linjen til præsidentskabet efter selve præsidenten og vicepræsidenten i USA.

Han blev først valgt efter indrømmelser til en række medlemmer af Det Republikanske Partis yderste højrefløj i Kongressen.

En af dem var, at blot ét enkelt medlem skulle have muligheden for at indlede den proces, som kan føre til, at en speaker kan miste det magtfulde hverv.

Og det var netop, hvad der skete i begyndelsen af oktober, da en af Donald Trumps nærmeste allierede i Kongressen, Matt Gaetz fra Florida, fik nok af, at formanden nok en gang samarbejdede med demokraterne.

Kevin McCarthy røg ud.

Den tidligere speaker i Repræsentanternes Hus Kevin McCarthy. Foto: Mandel Ngan/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Den tidligere speaker i Repræsentanternes Hus Kevin McCarthy. Foto: Mandel Ngan/AFP/Ritzau Scanpix

For første gang i historien stod Repræsentanternes Hus uden en leder.

Det Republikanske Parti var i alvorlige problemer. Og de tog USA med sig.

I de efterfølgende dage udspillede der sig et massivt drama. Partiet med magten i 'huset' kunne ikke blive enige om, hvem der skulle være den næste formand.

Først kunne en af partiets ledere i form af Steve Scalise ikke finde nok opbakning.

Så var det den yderligtgående Jim Jordan, der ikke havde held med sin kampagne, hvor folkevalgte republikanere i huset, der ikke ville stemme for ham, modtog trusler.

Dernæst kunne den mere moderate Tom Emmer ikke finde et tilstrækkeligt flertal.

Krisen voksede bare, som en mulig nedlukning af den amerikanske stat truede i horisonten, mens der ikke kunne blive vedtaget afgørende støttepakker til nære allierede som Israel, der netop var gået i krig med Hamas, og Ukraine, der fortsat ligger i en blodig krig om sin eksistens mod Rusland.

Det hele så mere og mere håbløst ud. En decideret pinlig situation.

Men pludselig fandt republikanerne den person, de havde ledt efter.

Mike Johnson hedder han. Han er 51 år og fra den sydlige delstat Louisiana. Han er dybt religiøs, mod abort og støtte af Donald Trump.

Men hvis du ikke har hørt navnet Mike Johnson før, så er du undskyldt.

Den nyvalgte formand i Repræsentanternes Hus, Mike Johnson. Foto: Alex Wong/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Den nyvalgte formand i Repræsentanternes Hus, Mike Johnson. Foto: Alex Wong/AFP/Ritzau Scanpix

For selvom han i sidste uge blev valgt til speaker af et samlet republikansk parti i Repræsentanternes Hus, så har han kun få gange stukket hovedet for alvor frem eller haft formandsposter for udvalg i Kongressen, der er værd at nævne.

Den ene gang, han for virkelig stak hovedet frem, siger dog en del om manden, der nu er blandt de mest magtfulde i USA.

Det var i dagene op til stormløbet på den amerikanske Kongres 6. januar 2021.

Donald Trump nægtede at godkende valghandlingen, der havde gjort Joe Biden til USAs næste præsident.

Præsident Trumps støtter blev mere og mere besluttede på, at valget var stjålet.

Men ikke alle republikanerne kunne se sig selv støtte den højlydte råben fra de mest hardcore MAGA-folk.

De ville gerne kunne undsige valget – men uden direkte at råbe, at der var tale om demokratisk tyveri.

Og her fandt den ukendte, tidligere advokat Mike Johnson på en slags genistreg for alle de republikanere i huset, som i stilhed støttede Trumps oprør.

Mike Johnson kaldte det ifølge New York Times for en 'tredje vej'. Her lagde man skylden for det tabte valg på en række af de delstater, der havde ændret valgprocedurer i forbindelse med coronapandemien.

De havde gjort det på en måde, der ikke var i tråd med den amerikanske forfatning, og dermed muliggjort et stjålent valg og et nederlag til Trump, lød Mike Johnsons anklage, der ikke er bevist.

En ikke specielt ophidsende strategi, men en som mange republikanere kunne finde plads i, da det gjaldt procedurer i valghandlingerne og ikke en række konspiratoriske tanker om lasere, ombyttede stemmer i valgmaskiner og det, der var vildere.

»Selv politikere, der havde været blandt dem, der højest havde råbt 'stop tyveriet af valget' kunne finde tilflugt i Mr. Johnsons snævre og advokatagtige påstande,« som det står i New York Times.

Det blev ved Mike Johnsons genialitet gjort markant lettere for modstandere af valgresultatet at kritisere valghandlingen.

Mike Johnson er ikke den mest erfarne politiker i Washington.

Men måske har netop en finte som den ovenstående gjort ham til en person, mange hos republikanerne kunne se som en, der kunne navigere de politiske kroge i Kongressen.

Desuden har han Trumps opbakning.

Og så har han med sine konservative holdninger og sin kristne overbevisning gjort sig selv spiselig for det konservative USA.

Meget tyder på, at en af de største republikanske kriser i årevis er afværget.

I sidste øjeblik.