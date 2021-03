For bare et år siden var han en superhelt. En superstjerne. En kommende præsident i USA.

Men siden er det hele faldet fra hinanden. Og nu er endnu en hård anklage rettet mod manden, der nærmest kunne gå på vandet i begyndelsen af 2020.

Det skriver New York Times.

Men inden vi kommer dertil, skruer vi tiden et år tilbage.

29. mart lød en overskrift her på B.T.: 'USA's nye helt, 'Præsident Cuomo'?'

På det tidspunkt var delstaten New Yorks guvernør Andrew Cuomo hyldet over store dele af USA. Demokraterne havde fundet deres nye helt.

Cuomo havde helt åbent stået frem og fortalt om situationen i New York, hvor coronapandemien havde et hårdt greb om delstaten og storbyen af samme navn. Cuomo fik meget taletid på nationale medier, hvor han blandt andet i broderen Chris Cuomos program på CNN fik lov til at angribe den daværende præsident Donald Trump for en elendig håndtering af coronavirus.

Siden har Andrew Cuomos håndtering af coronakrisen vist sig at være mindre god. Faktisk decideret elendig på nogle parametre.

For bare et år siden blev New Yorks guvernør, Andrew Cuomo, hyldet vidt og bredt. Nu er han i fare for at miste sit job. Foto: MARK LENNIHAN / POOL Vis mere For bare et år siden blev New Yorks guvernør, Andrew Cuomo, hyldet vidt og bredt. Nu er han i fare for at miste sit job. Foto: MARK LENNIHAN / POOL

Men mindst lige så markant er den ene anklage efter den anden om sexchikane og sexisme væltet ned over guvernøren.

Adskillige tidligere kvindelige ansatte har fremsat mere eller mindre offentlige anklager mod den berømmede guvernør.

Og sagerne tager bare til, mens anklagerne bliver mere og mere grumme. Ikke mindst en helt ny en af slagsen fra New York Times.

Her kan man læse, hvordan holdet bag Andrew Cuomo – med guvernørens vidende og involveret i processen – forsøgte at tilsværte en af de kvinder, som har fremsat offentlige anklager om sexchikane mod den magtfulde guvernør.

Der er tale om Lindsey Boylan.

Hun var den første kvinde til at stå frem med beskyldninger om sexchikane mod guvernøren. Det skete i december i en række opslag på det sociale medie Twitter. Og så er hun tidligere ansat under Andrew Cuomo.

Men New York Times har set et åbent brev, som blev sendt rundt til tidligere hovedsageligt kvindelige ansatte under Cuomo.

Her bad man dem skrive under på brevet, som indeholder en række angreb på Lindsey Boylan. Med deres underskrift skulle de blåstemple påstande om, at Boylan blandt andet støtter Donald Trump samt en række informationer om tidligere personalesager, hun har haft.

Andrew Cuomo fanget på en gåtur ved guvernørboligen i Albany, New York. Guvernøren er af flere kvinder anklaget for overgreb og sexchikane. Foto: ANGUS MORDANT Vis mere Andrew Cuomo fanget på en gåtur ved guvernørboligen i Albany, New York. Guvernøren er af flere kvinder anklaget for overgreb og sexchikane. Foto: ANGUS MORDANT

New York Times kalder brevet, som de har set, et 'direkte angreb på fru Boylans troværdighed'.

Meningen med brevet var ifølge kilder, avisen har talt med, at det skulle cirkuleres vidt og bredt og på den måde underminere Lindsey Boylans påstande om sexisme og sexchikane fra Andrew Cuomo mod hende.

Men af uvisse årsager kom planen aldrig så langt.

Siden Lindsey Boylans anklager mod Andrew Cuomo så dagens lys er adskillige kvinder trådt frem med lignende krænkende oplevelser.

Presset på Andrew Cuomo for at trække sig fra posten som guvernør i delstaten New York stiger. Foto: MIKE SEGAR Vis mere Presset på Andrew Cuomo for at trække sig fra posten som guvernør i delstaten New York stiger. Foto: MIKE SEGAR

Blandt de mange anklager er der påstande om, at Cuomo skal have befamlet kvinder, spurgt upassende ind til privat- og sexliv samt forsøgt at kysse mindst en kvinde, uden hun var med på idéen.

I forbindelse med de mange anklager mod Cuomo har ønsket om, at den tidligere så populære guvernør skulle trække sig fra sin post, bredt sig.

Cuomo har selv benægtet alle påstande og afventer to undersøgelser af anklagerne mod ham. Men presset er begyndt at vokse.

Ikke mindst efter, at præsident Joe Biden har været ude og sige, at hvis anklagerne mod guvernøren bekræftes i de to undersøgelser, så bør han trække sig.