Han var en af landets mest afholdte krigshelte. Det er han ikke længere.

»Fra den ophøjede piedestal, han engang besatte, har kun få haft så langt at falde. Og det er endnu færre, der – helt ved egen hånd – er faldet til sådanne dybder.«

Sådan lyder beskrivelsen af sagen hos The Guardian, når det kommer til Ben Roberts-Smith.

Navnet siger dig måske ikke så meget.

Men han er den højest dekorerede, nulevende australske soldat og en afholdt krigshelt.

Eller – førstnævnte er han endnu. Men sidstnævnte er nu helt udvisket.

»For mange australiere er det næsten for svært at forestille sig. I en skelsættende bagvaskelsessag er landets mest ærede og dekorerede soldat, Ben Roberts-Smith, fundet at være en morder og en krigsforbryder,« lyder det i omtalen af sagen hos australske 60 Minutes.

Den 44-årige forhenværende soldat – der tidligere var blevet tildelt Australiens mest prestigefyldte medalje for tapperhed, Victoria Cross, i forbindelse med sin tid som soldat i Afghanistan – havde selv lagt sag an mod tre medier.

Her ses Ben Roberts-Smith ankomme til Retten i Sydney i 2021. Foto: Rick Rycroft/AP/Ritzau Scanpix

Årsagen var, at han mente, de havde bragt usande historier om hans tid som soldat i Afghanistan i årene fra 2006 til 2012.

For fem år siden begyndte de første journalister nemlig at grave i hans tid som udsendt.

Og i en række artikler kunne journalisterne tilsyneladende afsløre, at Ben Roberts-Smith langt fra var den krigshelt, han fremstod som.

I stedet lød det i artiklerne, at han havde overtrådt og brudt både moralske og juridiske regler for militært engagement. Ligesom det lød, at han havde været involveret – både direkte og indirekte – i drabene på flere uskyldige civile afghanere og andre personer, der var i hans delings varetægt.

Noget, som Ben Roberts-Smith kategorisk har afvist, mens han har hævdet, at artiklerne har ødelagt hans liv.

Fra vidneskranken har han forklaret, at han aldrig har trådt uden for krigens love eller skadet civile.

I stedet påstod han, at dem, der har anklaget ham, var motiveret af jalousi over hans dekorationer og berømmelse.

Dommeren var dog ikke enig. Langtfra.

Her ses Ben Roberts-Smith i 2011, efter han modtog medaljen for tapperhed, Victoria Cross, i forbindelse med sin tid som soldat i Afghanistan. Foto: AFP PHOTO / HO / AUSTRALIAN DEPARTMENT OF DEFENCE / CPL Chris MOORE

Tidligere på måneden valgte dommeren, Anthony Besanko, nemlig at afvise injuriesagen, som Ben Roberts-Smith havde anlagt – og i stedet lød vurderingen, at han var »medskyldig i og ansvarlig for« drabene på fire afghanere, skriver BBC.

Dommeren vurderede, at påstandene – der var blevet frembragt om Ben Roberts-Smith, – »i det væsentlige var sande«, mens han kaldte den 44-årige mand for et »ikke ærligt og pålideligt vidne«.

En af historierne om den tidligere soldat gik ifølge Ritzau ud på, at Ben Roberts-Smith havde sparket en afghansk landmand ud over en klippe i 2012.

Efterfølgende beordrede australieren en underordnet soldat til at skyde afghaneren ihjel.

Dommeren fandt også, at der er »væsentlig sandhed« i, at Ben Roberts-Smith skuddræbte en afghansk mand med benprotese med et maskingevær.

Han tog derefter benprotesen med tilbage til Australien, hvor han opfordrede sine soldater til at drikke af den.

Det blev også vurderet, at han havde været involveret i flere voldshandlinger, herunder mobning og intimidering af andre soldater fra hans Special Air Service-deling. Ligesom han skal have truet vidner for at forhindre dem i at fortælle sandheden om, hvad der skete.

Ben Roberts-Smith var ikke selv til stede, da dommen faldt – og han har ikke kommenteret udfaldet, skriver BBC.

Ben Roberts-Smith ankommer til retsbygningen i 2022. Foto: Stringer/Reuters/Ritzau Scanpix

Det forventes dog, at han vil anke den.

Ben Roberts-Smith opnåede status som nationalhelt, efter der kom historier frem om, at han egenhændigt havde overmandet Taliban-krigere med maskingevær, der angreb hans Special Air Service-deling.

Det indkasserede ham også Australiens højeste militære ære.

Han er ikke blevet sigtet for nogen lovovertrædelser i en straffesag, og han har fortsat alle sine medaljer og dekorationer – omend der nu er flere og flere, der ønsker, at de skal tages fra ham.

Derudover er Ben Roberts-Smith, der er far til to, i øjeblikket genstand for en undersøgelse af det australske føderale politi om de påståede krigsforbrydelser, skriver BBC.

Det vides endnu ikke, hvad det kan føre til.