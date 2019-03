Han plejede at være blandt verdens absolut rigeste. Nu er hans formue stort set forduftet.

I sidste uge var den indiske forretningsmand Anil Ambani blot ganske få timer fra at ryge bag tremmer. I sidste øjeblik besluttede hans storebror sig dog for at træde til og redde ham - også selvom de to har haft et mildest talt anstrengt forhold til hinanden, da det blandt andet er storebroderen, der har lukreret på lillebroderens nedtur.

FILE PHOTO: Anil Ambani, Chairman of the Reliance Anil Dhirubhai Ambani Group, attends the annual general meeting of Reliance Communication in Mumbai September 4, 2012. REUTERS/Danish Siddiqui/File Photo

Det begyndte allerede at gå galt mellem de to brødre tilbage i 2002, efter deres far - Dhirubhai Ambani, der skabte et af verdens største industriselskaber, Reliance - sov ind.

Begge sønner forlangte at få kontrollen over selskabet, der på det tidspunkt var omkring 330 milliarder kroner værd.

Det førte til en årelang strid, der angiveligt først blev afsluttet, da deres mor i 2005 måtte tvinge dem til at dele selskabet mellem sig.

Hvor Anil Ambani overtog kommunikations- og detajlhandelsdelen, overtog storebroderen Mukesh Ambani industridelen.

I begyndelsen gik alt godt for Anil Ambani, og særligt mobildelen af selskabet endte med at fylde godt op på bankkontoen. I 2007 blev hans personlige formue anslået til at være 280 milliarder kroner, og han kunne dermed indtage en sjetteplads på Forbes liste over verdens rigeste.

ARKIVFOTO af Anil Ambani med sin hustru, Tina Ambani. Foto: SUJIT JAISWAL

Nedturen fulgte dog hurtigt efter. Og den gik stærkt.

Konkurrencen på mobilmarkedet ændrede sig, og Anil Ambani var for langsom til at skifte til 3G og senere også 4G.

Mens det gik dårligt for lillebroderen, gik det bedre for storebroderen. Mukesh Ambani så nemlig en mulighed for i de år at oprette mobilselskabet Reliance Jio - og det skulle vise sig at være et smart træk.

Hvor lillebroderens formue er styrtdykket, er storebroderens formue eksploderet.

I dag er Anil Ambanis formue næsten væk, mens Mukesh Ambani menes at være 350 milliarder kroner værd. Han er dermed Asiens rigeste, skriver Bloomberg.

I sidste uge var det så tæt på at ende helt galt for den yngre bror. En aftale med det svenske teleselskab Ericsson var endt skidt, og Anil hang på en regning på omkring 500 millioner kroner.

Penge, han ikke havde.

Fristen for at betale faldt torsdag i sidste uge, og hvis ikke pengene blev overført, stod Anil til at ryge bag tremmer. I sidste øjeblik blev de dog betalt af Mukesh og storebroderens hustru.

»En oprigtig og inderlig tak til min respekterede storebror, Mukesh, og Nita (broderens hustru, red.) for at stå ved min side i disse vanskelige tider. Jeg og min familie er taknemmelige for, at vi har bevæget os væk fra fortiden, og vi er dybt taknemmelige og berørte over denne gestus,« lød det fra Anil Ambani i en efterfølgende udtalelse.