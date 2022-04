Gidslerne husker alle, at El Shafee Elsheikh konstant var iført en sort, heldækkende skimaske – en såkaldt balaclava – så kun øjnene var synlige.

I lokale 900 i retsbygningen i Alexandria i den amerikanske stat Virginia har han siddet med et sort mundbind, der ligeledes har dækket en stor del af hans ansigt.

»De troede åbenbart, at så længe de var maskerede, kunne de slippe for retsforfølgelse. Det var måske en dum idé,« som franske Nicolas Henin, der blev holdt fanget i ti måneder, har udtrykt det i forbindelse med retssagen.

For den 33-årige El Shafee Elsheikh sidder nu på anklagebænken.

'Beatles' 'Beatles' menes at bestå af følgende fire personer, alle fra den vestlige del af London, hvor de boede tæt på hinanden, inden de blev IS-krigere: El Shafee Elsheikh sidder for retten i Alexandria, Virginia.

sidder for retten i Alexandria, Virginia. Alexanda Kotey skulle også være for retten i Alexandria, Virginia, men i efteråret 2021 erklærede han sig skyldig i alle anklager.

skulle også være for retten i Alexandria, Virginia, men i efteråret 2021 erklærede han sig skyldig i alle anklager. Mohammed Emwazi – også kendt under navnet Jihadi John – blev dræbt i et amerikansk droneangreb i 2015.

– også kendt under navnet Jihadi John – blev dræbt i et amerikansk droneangreb i 2015. Aine Lesley Davis sidder fængslet i Tyrkiet, dømt for terror i anden sammenhæng.

Tiltalt for kidnapning samt medvirken til tortur og mord i en af de mest opsigtsvækkende terrorsager længe, hvor den danske fotograf Daniel Ryes bortførelse også indgår. Han aflægger efter planen vidnesbyrd tirsdag.

Anklagemyndigheden mener, at El Shafee Elsheikh var en del af en berygtet og særdeles brutal IS-celle bestående af fire personer, som gidslerne døbte 'Beatles' på grund af deres iørefaldende London-dialekt.

I alt 24 personer af mange forskellige nationaliteter sad i 2013 og 2014 fanget hos gruppen. Næsten halvdelen kom aldrig hjem.

El Shafee Elsheikh er specifik tiltalt for at have været medvirkende til drabene på de amerikanske journalister og nødhjælpsarbejdere James Foley, Steven Sotloff, Peter Kassig og Kayla Mueller.

Ofrene: Kayla Mueller, James Foley, Peter Kassig og Steven Sotloff (fra venstre mod højre). Foto: HANDOUT, MATT HINSHAW, NICOLE TU

Mohammed Emwazi – også kendt som Jihadi John – er nok den mest kendte fra 'Beatles', da det sandsynligvis var ham, der skar halsen over på flere af gidslerne på de gruopvækkende videoer, der blev offentliggjort.

Men om El Shafee Elsheikh har det eksempelvis lydt fra det spanske gidsel Javier Espinosa, der sad fanget i et halvt år, at han var den »skøreste«.

»Det var ham, der dirigerede de andre. Han var den mest brutale, fordi det var ham, der bestemte, hvem der skulle have tæsk. Han var meget tilfreds med at bestemme over andres skæbne: Hvem der skulle dø, og hvem der skulle leve,« har Javier Espinosa sagt i retten.

Førnævnte Nicolas Henin beskriver, hvordan El Shafee Elsheikh ofte på egen hånd fik bygget en enorm vrede op, der gik ud over gidslerne, der i løbet af deres fangenskab også blev tæsket og tortureret med strøm eller waterboardet.

El Shafee Elsheikh kort efter sin anholdelse i 2018. Foto: HANDOUT

El Shafee Elsheikh blev født i Sudan, men flyttede med forældrene til London, hvor han voksede op i den vestlige del af byen. Her mødte han de andre medlemmer af 'Beatles'-cellen, da de blev IS-krigere.

Svenske Frida Saide har vidnet om, hvordan kvartetten så ud til at »kende hinanden godt og være gode venner«.

»De behandlede amerikanere værst, derefter kom briterne. Men de hadede os alle,« som Frida Saide har sagt i retten.

Generelt havde 'Beatles' et ry for at være markant værre end alle andre gidseltagere.

Daniel Rye vidner tirsdag i retssagen. Foto: Nils Meilvang

Hvor det altså har været klart, at Mohammed Emwazi var lige med 'John', og at Aine Lesley Davis var den lidt mindre tilstedeværende 'Paul', har det dog været usikkert om El Shafee Elsheikh var 'Ringo' eller 'George'. På samme vis med sidste medlem af den brutale gruppe Alexanda Kotey, der sidste år indrømmede alt.

Anklagemyndighederne i retssagen skulle dog nu mene, at El Shafee Elsheikh var 'Ringo'.

Som franske Edouard Elias, der sad fanget i ti måneder, har forklaret i retten:

»De var som et hold. George kunne lide boksning, John sparkede meget. Ringo talte meget om, hvordan han kunne lide brydning og puttede folk i hovedgreb.«

Edouard Elias, tidligere gidsel, har vidnet i retssagen. Foto: SAUL LOEB

Spanske Federico Motka, der sad fanget i 14 måneder, har forklaret, hvordan 'Beatles' kunne lide at »lege« med gidslerne.

»De gav os hundenavne. Vi skulle komme, når de kaldte. Og vi skulle knæle med hoved vendt mod væggen, og vi måtte aldrig kigge dem i ansigtet,« har han sagt i retten.

Selv nægter El Shafee Elsheikh sig skyldig i alle anklager.

Hans forsvarer, Edward MacMahon, har indledningsvist i retslokale 900 sagt, at den anklagede blot var en »simpel IS-kriger«, der ikke deltog i mishandlingen eller drabene på gidslerne. Han har heller ikke været medlem af 'Beatles', lød det.

»Det, der foregik, var forfærdeligt og meningsløst. Det hersker der ingen tvivl om. Men det, der skal findes svar på, er, om hr. Elsheikh har et juridisk ansvar,« sagde Edward MacMahon.

Det stemmer dog ikke helt overens med udtalelser, som El Shafee Elsheikh tidligere er kommet med i interviews umiddelbart efter tilfangetagelsen i 2018.

Eksempelvis kan man i DR-dokumentaren 'Gidsel', hvor første afsnit sendes mandag aften, se ham sige følgende til den britiske journalist Sean Langan om det dræbte gidsel James Foley:

»Jeg kvalte ikke Jim (slang for James, red.). Hvis jeg havde kvalt Jim, ville jeg sige, at jeg havde gjort det. Men jeg havde tidligere slået ham, lige som jeg havde slået de fleste fanger.«

Interviewet er blevet indlemmet som bevismateriale i retssagen mod El Shafee Elsheikh, der kan stå foran flere livstidsdomme, hvis han kendes skyldig.

Så det kan godt være, at El Shafee Elsheik skjulte sit ansigt, men måske bliver det hans egne ord, der ender med at fælde ham.