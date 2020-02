Den amerikanske dødsfange Nicholas Sutton fra Tennessee var ikke i tvivl, da han fik valget: dødbringende indsprøjtning eller den elektriske stol.

Den 58-årige morder valgte 'stolen' og en henrettelse med 1.750 volt elektrisk chok i to gange tyve sekunder

Ligesom adskillige dødsfanger før ham er Nicolas Sutton ifølge den lokale avis The Tennessean bange for den mere moderne henrettelsesmetode dødssprøjten med tre forskellige kemikalier.

»Vi har set fanger, der ude af stand til at røre sig har været fanget i et femten minutters smertehelvede, før de har fået lov til at dø. Og selvom den elektriske stol er skræmmende, så foretrækker min klient denne fremgangsmåde,« forklarer Nicholas Suttons advokat Stephen Kissinger til den lokale avis The Tennessean.

Når folk blev henrettet i 'Old Sparky', så stod der altid en brandslukker klar. Hvis fangen begyndte at brænde. Foto: CHANTAL VALERY - AFP

Efter bl.a. det danske medicinalfirma Lundbeck i 2012 forbød brugen af deres medicin pentobarbital til amerikanske henrettelser, har dødskamrene i USA haft svært ved at finde en brugbar erstatning. Og resultatet har været en række henrettelser, hvor dødsfangen har lidt i op til 25 minutter, før døden indtraf.

Hvis man som Nicholas Sutton er dømt til døden før 1999, har man valget imellem indsprøjtning og elektrisk stol. Og ifølge sin advokat var Nicholas Sutton ikke i tvivl.

Indtil det sidste håbede den 58-årige dødsfange dog på en benådning fra statens guvernør Bill Lee. Istedet stadfæstede guvernøren dødsdommen. Og onsdag blev Sutton ført til ventecellen, der ligger dør om dør med selve dødskammeret.

Fredag morgen, dansk tid spiser Nicholas Sutton sit sidste måltid, som han selv har valgt, svinekoteletter, katoffelmos med sovs og æbletærte med vaniljeis til dessert.

Dødssprøjten burde være smertefri. Men det er den ikke, siger eksperterne. Foto: PAUL BUCK - AFP

Så lægger han sidste hånd på de tre breve, han har fået liv til at skrive. Og til sidst går turen til naboværelset, hvor Tennessees 31 år gamle eletriske stol står klar.

I 1913 blev den originale elektriske stol 'Old Sparky' bygget ud af materialet fra statens galger. Og da den nye stol efter 361 henrettelser blev konstrueret i 1989, genbrugte man alle fire solide stoleben fra 'Old Sparky'.

Nicholas Sutton blev dømt til døden 1985, efter han med 38 knivstik havde dræbt ne medfange. Allerede som 18-årig blev Sutton idømt livsvarigt fængsel for drabet på sin egen bedstemor og to mænd.

På nuværende tidspunkt har Nicholas Sutton således afsonet knap 40 års fængsel.

Den amerikanske morder Nicholas Sutton vælger den elektriske stol. Foto: HANDOUT

Og før guvernørens afvisning af benådning, talte både medfanger og fængselsansatte varmt for den 58-årige dødsfanges sag.

Moderen til én af Suttons medfanger har således fortalt, hvordan den dødsdømte mand gentagende gange har båret hendes søn i sikkerhed, når andre fanger er blevet truende. Og i et indlæg henvendt til statens guvernør i avisen The Tennessean har fangevogter Tony Eden skrevet:

»Nicholas Sutton er ganske enkelt den bedst rehabiliterede fange, jeg nogensinde har mødt. Uden ham biver vores fængsel et meget mindre sikkert sted at være.«

Guvernør Bill Lee var dog ikke imponeret og han konkluderede: »Jeg ser ingen årsag til at udsætte henrettelsen af Mister Sutton.«

(FILES) In this file photo taken on December 8, 2002, an exhibit showing the electric chair nicknamed "Old Sparky" which stands at the Texas Prison Museum in Huntsville, Texas. - US Attorney General Bill Barr announced on July 25, 2019, that the federal government will resume implementing capital punishment after a 16 year hiatus and set execution dates for five convicted murderers. Acting on President Donald Trump's call for tougher penalties on violent crimes, Barr directed the Federal Bureau of Prisons to adopt a new protocol for execution by lethal injection, as 14 states already do, to clear the way to carry out death sentences. (Photo by PAUL BUCK / AFP) Foto: PAUL BUCK

I 2019 blev 22 henrettelser udført i USA. det er er det næstlaveste tal siden 1991.