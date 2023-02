Lyt til artiklen

En dreng på bare 15 år faldt i søvn inde i en skibscontainer, mens han legede gemmeleg på havnen i Chittagong i Bangladesh.

Da han blev fundet igen, var han rejst over 3.000 kilometer – og befandt sig i et andet land.

Han er identificeret som Fahim, og han blev fundet i havnen Port Klang i Malaysia efter seks dage. Han overlevede turen uden mad og drikke. Det skriver avisen Al Arabiya.

Fahim blev opdaget af nogle arbejdere på havnen 17. januar. Han var dehydreret og savnede i den grad noget at spise.

Han er forbavsende nok i stabil tilstand og er indlagt på et lokalt hospital.

Han blev oprindelig fundet, efter at nogle arbejdere havde hørt bankelyde inde fra en container. Det var Fahim, der gerne ville lukkes ud.

I videoer, der cirkulerer på internettet, ses den unge dreng vandre ud fra en container. Han ser sårbar ud og er forvirret efter den lange rejse.

Ingen ved, hvordan han overlevede uden mad og drikke, men han ses kommunikere med redningsfolkene, før han blev lagt på en båre.

»Der var ikke tale om noget kriminelt,« siger Cha Hoong Fong fra politiet til avisen Daily Mail.

Ifølge den malaysiske indenrigsminister, Saifuddin Nasution, vil landet sende Fahim retur til Bangladesh.

»Vi sætter ikke denne sag i forbindelse med menneskesmugling, for efterforskningen viser, at han faldt i søvn, inden han blev transporteret til Malaysia,« siger ministeren.

Fahin bliver formentlig sendt hjem med det samme skib, som han fik en ufrivillig udrejse med.