I begyndelsen af september trak han overskrifter i hele verden ved at true med at flyve et fly ind i et stormagasin i Tupelo i Mississippi i USA.

To en halv måned senere er 29-årige Cory Patterson fundet død i fængslet, rapporterer blandt andre New York Post.

Den 29-årige blev fundet af vagter i et fængsel i Miami i mandags, oplyser de amerikanske fængselsmyndigheder ifølge avisen.

»Personalet indledte straks livreddende tiltag,« skriver US Bureau of Prisons i en meddelelse.

»Personalet anmodede om nødberedskab, og den livreddende indsats fortsatte,« skriver man desuden om situationen.

Men indsatsen var forgæves, og Cory Patterson døde fire dage efter at være blevet anbragt i fængslet i Miami.

Cory Patterson havde 3. september kapret et fly af modellen Beechcraft King Air C90A fra lufthavnen i Tupelo, hvor han arbejdede med at fylde brændstof på fly.

I timevis fløj han rundt over området og truede med at flyve ind i en lokal Walmart-butik.

Til sidst landede Cory Patterson i samarbejde med en pilot og en politiforhandler flyet i en mark, hvorefter han straks blev anholdt.

»Jeg valgte Walmart, fordi det ville være hurtigt og nemt at evakuere den,« havde Cory Patterson skrevet i et brev, som blev fundet i flyet.