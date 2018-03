Da Raul Reyes tog til lægen troede han bare, at de skulle se på en vabel, men situationen blev hurtigt mere alvorlig

Den 26-årige børnehaveklasselærer fra Houston mistede sin fod efter, at han blev smittet med en kødædende bakterie - en bakterie flere andre tidligere har været ramt af. Men tanken om, at en bakterie var ved at æde sig vej gennem hans krop, havde ikke strejfet ham. Endda selvom 'vablen' dækkede hele foden.

Det skriver Fox News.

Infektionen har tidligere ført til dødsfald, så derfor er Paul Reyes kone trods alt meget glad for, at hendes mand 'kun' mistede foden - det kunne have været meget værre, fortæller konen Joselyn Reyes.

»Jeg tænker på det hver dag - hver dag han har været på hospitalet. Jeg tænker på, hvordan jeg kunne have mistet ham,« siger Joselyn Reyes.

Paul Reyes med konen Joselyn Reyes Paul Reyes med konen Joselyn Reyes

Lægerne mener, at infektionen kan være kommet fra et åbent sår ved en indgroet negl, men de er ikke helt sikre på hvor, han kan have fanget bakterien.

De fleste af den slags infektionen forekomer mellem maj og oktober, og de mest normale symptomer inkluderer diarré, kvalme, feber og kulderystelser - i enkelte tilfælde kan det føre til dødsfald.

Men konen Joselyn Reyes fortæller, at parret slet ikke har været på stranden det seneste år.

»Han er fuldstændig sund,« siger hun, »så det er meget mærkeligt, at alt det her er sket.«

Familien er meget positive over for Paul Reyes genoptræning, og for ganske nyligt har de oprettet en indsamling på Gofundme til en benprotese, så han igen kan komme op på benene.

På siden der er sat op til at indsamle penge til Paul Reyes' benprotese, er der delt et billede af en af hans børnehaveklassebørn. Her ses Zander Reese. »Jeg sætter stor pris på dit arbejde børnene og deres fremskridt. Denne ulykke kunne være sket for hvem som helst, og vi vil blive ved med at have dig i vores bønner og støtte dig gennem det her,« skriver Zindy Reese, mor til Zander Reese. På siden der er sat op til at indsamle penge til Paul Reyes' benprotese, er der delt et billede af en af hans børnehaveklassebørn. Her ses Zander Reese. »Jeg sætter stor pris på dit arbejde børnene og deres fremskridt. Denne ulykke kunne være sket for hvem som helst, og vi vil blive ved med at have dig i vores bønner og støtte dig gennem det her,« skriver Zindy Reese, mor til Zander Reese.

Paul Reyes skolebørn på blot tre år er især med til at hjælpe ham gennem sygdomsforløbet. De sender ham videoer, der virkelig bringer ham glæde, fortæller konen Joselyn Reyes.