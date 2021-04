Det var mistanken om, at George Floyd betalte med en falsk 20-dollarseddel, der i maj sidste år fik Christopher Martin til at ringe til politiet.

En handling han i dag ser tilbage på med skyld. Det siger den 19-årige kassemedarbejder i retssalen i Minneapolis onsdag, hvor han er indkaldt som vidne i retssagen mod den nu tidligere politibetjent, Derek Chauvin.

Chauvin er tiltalt for at have dræbt George Floyd 25. maj sidste år, da han i godt ni minutter pressede sit knæ mod Floyds hals. En handling, der er blevet filmet fra flere vinkler, som siden er blevet delt verden over, og som siden har været medvirkende til den største racedebat i nyere tid.

Men tilbage til den unge mand i vidneskranken, Christopher Martin.

Den nu tidligere betjent, Derek Chauvin, er selv til stede under retssagen. Her er han i selskab med hans forsvarer.

I retssalen fortæller han, at George Floyd virkede til at være påvirket af hash, da han kom ind i den kiosk, hvor Christopher Martin arbejdede. De to talte kort om sport, men da George Floyd ville betale for sine cigaretter med en 20-dollarseddel, vurderede Christopher Martin, at den var falsk.

Egentlige ville han bare have ladet Floyd betale for den, men butiksmanageren bad ham om at hente George Floyd tilbage i butikken, så de kunne snakke om sagen. Det afviste George Floyd, og derfor blev det besluttet at ringe til politiet. En handling, der altså fik fatale konsekvenser for George Floyd, og som den 19-årige kassemedarbejder så folde sig ud med en følelse af »skyld« og af »forbløffelse.«

»Hvis jeg bare ikke havde taget imod sedlen, så kunne det hele være undgået,« sagde han ifølge CNN i retssalen.

Der er i alt sat to uger af til sagen. Derek Chauvin er også selv til stede under retssagen. På grund af coronarestriktionerne må der dog kun være ét familiemedlem fra både hans og George Floyds familie.

Det er ventet, at forsvarsadvokat Eric Nelson vil forsøge at påvise, at stoffer i højere grad var årsag til Floyds død end Derek Chauvins knæ mod Floyds hals.

Juraeksperter peger på, at det så godt som aldrig sker, at betjente dømmes for drab på en borger i USA. Hvis det sker i denne sag, risikerer Derek Chauvin op til 40 års fængsel.