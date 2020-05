I efteråret 1988 blev en ung pige på 13 år voldtaget og dræbt i sin seng.

Omkring et år senere bankede politiet i den sydkoreanske by Hwaseong på hos en 22-årig mand og bad ham om at følge med på stationen.

Det skriver CNN.

Det blev angiveligt startskuddet til en usædvanlig afhøring, der strakte sig over tre dage, hvor manden ikke fik lov til at sove, knapt nok fik noget at spise og til sidst fortalte, at det var ham, der havde begået den brutale forbrydelse.

Problemet er bare, at manden - der blot identificeres som Yoon - nu fortæller, at indrømmelsen var falsk. Det var ikke ham, der gjorde det. Han havde derimod følt sig forvirret over manglen på søvn og presset til at sige det for at få afhøringen til at ende.

Samtidig kom det sidste år også frem, at en helt anden mand har tilstået, at det var ham, der dræbte den unge pige.

Det hele begyndte ifølge CNN i slutningen af 1980'erne i området Hwaseong ikke langt fra landets hovedstad, Seoul. Kvinder - unge som ældre - begyndte at blive dræbt, og ingen kunne finde gerningsmanden eller gerningsmændene bag.

Den 13-årige pige var det ottende drabsoffer i det, der blev kendt som 'Hwaseong-drabene'.

Efter at være blevet afhørt fortalte Yoon til politiet, at han den aften var gået ud for at få noget luft.

Omkring midnat kom han forbi et hus, hvor lyset var tændt, og ifølge hans indrømmelse følte han en pludselig 'trang til at begå voldtægt'. Han kravlede derfor ind i huset og begik overgreb på den unge pige, mens hendes forældre sov i værelset ved siden af.

Efterfølgende brændte han sit tøj og tog hjem.

Yoon blev idømt 20 års fængsel, som han har afsonet - og den dag i dag arbejder han i en læderfabrik. Han er den eneste person, der er blevet dømt for et af de i alt ti kvindedrab, der dengang fandt sted i området. De ni andre forblev uopklarede.

Indtil sidste år, hvor et muligt gennembrud blev offentliggjort.

Politiinspektøren for politiet i Gyeonggi Nambu-provinsen fortalte, at politiet havde sendt gamle dna-beviser af sted for at blive testet på ny. I tre af sagerne matchede dna'et den samme mand: Lee Chun-jae.

Han sad i forvejen i fængsel - idømt en livstidsdom for at have voldtaget og dræbt sin svigerinde tilbage i 1994.

En måned senere kom det frem, at Lee Chun-jae havde tilstået alle 10 Hwaseong-drab og fire andre.

Men hvis Lee Chun-jae havde begået alle drabene, havde han også begået drabet på den 13-årige pige. Og dermed havde Yoon tilsyneladende siddet uskyldigt fængslet alle årene.

Yoon håber nu, at han kan få renset sit navn - og sagen om det begyndte ifølge CNN denne uge.

»Jeg vil have min ære tilbage. Jeg vil være tilfreds med det, og det er det hele,« siger Yoon til CNN.

Selvom en anden mand nu har taget skylden, skal dna fra den gamle sag dog engang testes på ny for at se, om det matcher Lee Chun-jae eller Yoon.