Et privatfly. Luksuslejligheder over hele verden. Dyre biler og eksklusive ure.

Alt det er nu fortid for 33-årige Inigo Philbrick, bedre kendt som 'kunstverdenens Justin Timberlake', fordi han efter nogens mening ligner den kendte amerikanske sanger.

De seneste ni måneder har Inigo Philbrick været på flugt fra FBI, som har ledt med lys og lygte efter den inkarnerede og lidt for smarte svindler.

Ifølge det amerikanske forbundspoliti har Philbrick nemlig snydt sine kunder for mindst 200 millioner kroner. Det skriver New York Times.

Det var her i den lille øgruppe Vanuatu, at kunstsvindleren blev pågrebet. Foto: Google Maps

Torsdag i sidste uge stoppede flugten for charmøren. Han blev pågrebet på den lille stillehavsøgruppe, Vanuatu.

I mange år lignede Inigo Philbrick ellers en vaskeægte wunderkind i kunstbranchen, og han fik da også kærligheden for kunsten ind med modermælken.

Han er søn af kurator Harry Philbrick, som tidligere har været direktør for Aldrich Contemporary Art Museum i Ridgefield i Connecticut.

Selv blev han uddannet fra det prestigefyldte universitet Goldsmiths i London, og det var også i London, at han åbnede sit første galleri.

Hurtigt blev han et stort navn blandt kunstsamlere og -spekulanter og blev kendt som ekspert på værker af kendte kunstnere som Rudolf Stingel, Wade Guyton og Christopher Wool. Siden åbnede han flere gallerier - blandt andet i både New York og Miami.

Efterhånden blev det dog klart, at noget var helt galt. Den unge kunst-komet blev sagsøgt af flere kunder, som mente, at de var blevet snydt. De påstod, at han havde solgt det samme kunstværk til flere personer, og at han havde lån i forsikrede kunstværker, som han ikke ejede.

»Hr Philbrick valgte sig angiveligt rige kunstinvestorer, solgte kunstværker, han ikke ejede, og spillede et spil med millioner af dollars med andres penge,« siger assisterende direktør i FBI, Bill Sweeney i en pressemeddelelse.

Men nu er livet i overhalingsbanen slut for den charmerende svindler. Bliver han dømt, risikerer han en straf på hele 20 års fængsel.