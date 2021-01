»Meget foruroligende. Dybt problematisk.«

Selv med nogenlunde diplomatiske ord, lagde dommeren ikke skjul på sin afsky over 51-årige Jeffrey Sabols handlinger.

Andrew Krause - dommer i sagen om Sabol - kaldte hans gerninger for »fuldstændig uacceptable, og det er bekymrende i et omfang, der virkelig er ... chokerende.«

Det skriver flere amerikanske medier, blandt dem tv-stationen CNBC.

Billedet fra opstanden viser, hvordan Jeffrey Sabol (iført brun jakke, sort hjem og grøn rygsæk) slår en betjent med en politistav. Manden i den røde firkant er Peter Stager. Få øjeblikke senere slår han betjenten flere gange med et flag. Vis mere Billedet fra opstanden viser, hvordan Jeffrey Sabol (iført brun jakke, sort hjem og grøn rygsæk) slår en betjent med en politistav. Manden i den røde firkant er Peter Stager. Få øjeblikke senere slår han betjenten flere gange med et flag.

Til daglig er Sabol geofysiker og fraskilt far til tre børn, men 6. januar deltog han i stormløbet mod Kongressen.

Videooptagelser fra opstanden viser, hvordan han trak en politimand ned ad trapperne foran Kongressen, så andre kunne gå løs på ham og gennemtæske ham med diverse slagvåben.

Efterforskerne af opstanden vurderer, at Sabols handlinger var centrale i overfaldet på den pågældende betjent.

Billeder og tv-optagelser af angrebet viser, hvordan Sabol ifølge en brun jakke, sort hjelm og en grøn rygsæk, slæber betjente ned ad trapperne, hvorefter en anden mand - Peter Stager - gentagende gange slår på betjenten med stangen fra et flag.

Photos of the terrorist that beat an officer unconscious with an American Flag pic.twitter.com/ruc8M6zAtW — Cleavon MD (@Cleavon_MD) January 11, 2021

Jeffrey Sabol er også anklaget for at have slået en anden betjent med en politistav, som han havde tilrandet sig i kaosset.

Nu bliver han tilbageholdt af politiet uden mulighed for kaution, fordi anklageren mener, han vil forsøge at flygte til Schweiz.

Sabol har angiveligt også forsøgt at tage sit eget liv efter urolighederne.

Selv indrømmer han, at han var i en »tilstand af raseri« under optøjerne, og han medgiver også, at de fleste af hans erindringer om dagen er »tågede.«

More #OrangeNTeal - Jeffrey Sabol. https://t.co/jCgcXXdRAe — Riverfox (@RiverFox1) January 23, 2021

Dommeren krævede ham tilbageholdt uden kaution, forbi han bliver vurderet som at være til fare for samfundet samt i stand til at flygte ud af landet.

Da han blev anholdt var han i besiddelse af en flybillet til Schweiz.

»Dette er utrolig alvorlige handlinger og disse handlinger har konsekvenser,« sagde dommer Krause under retsagen.

Også Peter Stager er blevet anholdt og tilbageholdt uden mulighed for kaution, indtil hans sag kommer for retten.