»Til parasitterne i det stjålne Hvide Hus: Hvis I vil have en krig, så får I en krig.«

Sådan lød det fra en megafon i Washington D.C. i december – godt en måned efter præsidentvalget.

Manden bag ordene er den 36–årige Enrique Tarrio. En mand, der ifølge Reuters har samarbejdet tæt med politiet, men som også er frontmand i en højreekstremistisk herreklub, der ikke er bange for at udøve vold mod dem, de ikke er enige med.

Proud Boys, som gruppen kalder sig, fik stor opmærksomhed, da de blev centrum for én af præsidentdebatterne op til valget, fordi Donald Trump bad dem om at 'holde sig klar.' Og det gjorde de, for flere af medlemmerne er anklaget for at stå i front for angrebet på Capitol Hill 6. januar.

Men tilbage til Enrique Tarrio og hans fortid i ordensmagten.

For ifølge en tidligere anklager og et udskrift af et retsdokument fra 2014 viser det sig ifølge Reuters, at frontmanden har en fortid som informant for både det lokale og det føderale politi. Et arbejde, der begyndte, da han selv blev anholdt i 2012.

I dokumentet beskriver flere kilder – heriblandt Tarrios egen advokat og den føderale anklager i hans sag – hvordan han har hjulpet myndighederne med at retsforfølge mere end 12 mennesker i sager der omhandler stoffer, gambling og menneskesmugling.

I sagen om netop menneskesmugling fremgår det sågar, at Tarrio i en undercover–rolle forhandlede med bagmændende om at betale 11.000 dollars for at bringe hans fiktive familiemedlemmer til et andet land.

A quote from Defense lawyer Jeffrey E. Feiler is seen on page 6 of a transcript from the U.S. District Court for the Southern District of Florida, during a hearing between the United States of America and Henry (Enrique) Tarrio, Jr. being held to request that a federal judge reduce Tarrio's sentence in a 2012 case, in Miami, Florida, U.S. July 21, 2014. Foto: FEDERAL COURT TRANSCRIPT

Hvad angår frontmanden selv, så afviser han helt en fortid i tæt samarbejde med politet.

Til Reuters siger han: »Jeg ved ikke noget om det. Jeg kan ikke huske noget af det.«

Der er ikke fundet beviser for, at Tarrio skulle have samarbejdet med politiet siden 2014.

Hvad angår stormløbet på Capitol Hill i januar er det sikkert, at frontmanden ikke deltog. Politiet anholdt ham to dage før, da han ankom til Washington D.C. Her blev han sigtet for besiddelse af to højautomatiske rifler og for at have brændt et Black Lives Matter–flag.