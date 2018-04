Den tidligere FBI-chef skriver i sin nye bog 'A Higher Loyalty' en række påstande, der er rettet mod præsident Donald Trump.

BT giver her et overblik over tre af dem, der har været mest debatteret i USA siden bogen udkom - og hvilke reaktioner de blandt andet har affødt.

Påstand 1: Donald Trump gjorde sig ifølge James Comey skyldig i det, amerikanerne kalder 'obstruction of justice' - på ulovlig vis at lægge hindringer i vejen for efterforskningen af Trump-kampagnens mulige forbindelser til Rusland.

Reaktioner: Ifølge Michael Beschloss, der er professor i amerikansk politisk historie og kommentator for tv-kanalen MSNBC, er James Comeys anklager alvorlige. Men det er tvivlsomt, hvorvidt de holder i retten.

»Det er påstand imod påstand,« siger Beschloss.

James Comey. Washington den 8. juni 2017. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI (arkiv). James Comey. Washington den 8. juni 2017. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI (arkiv).

I et tv-interview med ABC-journalist Lester Holt har Trump selv sagt følgende:

»Da jeg fyrede Comey (på det tidspunkt ansvarlig for undersøgelsen af de førnævnte russiske forbindelser, red.), var det med tanken på den grundløse Ruslands-undersøgelse.«

Modsat mener den kendte OJ Simpson-advokat Alan Dershowitz ikke, at Trump har gjort sig skyldig i andet end det, han kalder 'en uforsigtig udtalelse'.

Boghandlen Kramerbooks i Washington. Den 17. april. Foto: CARLOS BARRIA Boghandlen Kramerbooks i Washington. Den 17. april. Foto: CARLOS BARRIA

Påstand 2: Donald Trump respekterer ikke FBI som en uafhængig myndighed. Donald Trump forlangte således 'total loyalitet' fra daværende FBI-chef James Comey.

Reaktioner: »Vi skal hele vejen tilbage til Richard Nixons Watergate-skandale for at finde en lignende overtrædelse af loven. Trump tror, at FBI og CIA er til for at beskytte ham .. ikke det amerikanske folk. Alene på dette grundlag burde Trump hives i retten,« siger historiker Michael Beschloss.

Modsat siger advokat og juraprofessor Allen Dershowitz til New York Times:

»Trump er blot ved at lære, hvad det vil sige at være præsident. Der er ikke tale om en forbrydelse.«

James Comey. Billedet her er fra den 18. april. Foto: LUCAS JACKSON James Comey. Billedet her er fra den 18. april. Foto: LUCAS JACKSON

Påstand 3: Donald Trump er mere bekymret for sin egen forfængelighed end landets sikkerhed. Selvom en før hemmeligholdt rapport udarbejdet af en britisk spion (Christopher Steele, red.) indeholder alvorlige politiske og økonomiske anklager imod Trump og Rusland, er præsidenten ifølge Comey mere optaget af rapportens omtale af hans påståede urinsex-samvær med russiske prostituerede på et hotelværelse i Moskva. 'Ligner jeg en mand, der har brug for at gå til prostituerede', spørger Trump angiveligt fire gange. Samtidig er Trump (ifølge bogen) ikke interesseret i, hvordan man fra amerikansk side forhindre fremtidig russisk indblanden i amerikanske valg.

Reaktioner: »Det er desværre ikke en forbrydelse at være moralsk forkastelig,« siger historiker Michael Beschloss til MSNBC.

Modsat siger Allen Dershowitz til samme tv-station:

»Trump er ikke den første præsident, der kæmper med sin egen forfængelighed. Så blot på Bill Clinton, Lyndon Johnson og John F. Kennedy.«