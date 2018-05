Optagelser fra overvågningskameraer viser de mærkværdige sekunder, hvor en forsvundet tysk turist sidst ses i live. Siden er han blevet ‘den mest berømte savnede person på Youtube,’ skriver Daily Mail.

Tyske Lars Mittank har været savnet, siden han forlod Varna Lufthavn i Bulgarien i 2014. Utrolige overvågningsbilleder viser, hvordan den 28-årige turist afslappet træder ind i lufthavnen, inden han pludselig spæner afsted i den modsatte retning - tilsyneladende i flugt.

Inden han forsvinder ud af billederne på optagelserne, efterlader han sig en rygsæk og kuffert med pengepung, pas og telefon.

Flere end 16 millioner gange, er en video med overvågningsbillederne blevet streamet på Youtube, og således har Lars Mittank fået titlen af at være ‘den mest berømte savnede’ på det sociale medie.

Lars Mittank forsvandt i 2014. Foto: Findet Lars Mittank

I dagene op til den mærkværdige sprint ud af lufthavnen, havde Lars Mittank været på ferie i Golden Sands i Bulgarien med nogle venner. På en McDonalds havde den tyske turist dog været involveret i et slagsmål, og i den forbindelse fik han sprængt den ene trommehinde.

På grund af det beskadigede øre måtte Lars Mittank vente med at boarde flyet væk fra Bulgarien, da lufttryk i kabinen kunne gøre ondt værre. Derfor fløj vennerne afsted uden den 28-årige, der i stedet checkede ind på et nyt hotel.

Her foretog den tyske turist et panisk opkald til sin mor, hvor han beordrede hende til at spærre hans kreditkort, ligesom han også angiveligt antydede, at han blev forfulgt, har hans mor Sandra Mittank, fortalt på tysk tv.

Næste morgen blev hans mors bekymringer, efter opkaldet dagen forinden, dog dæmpet, da han skrev en SMS til hende. Her gjorde han det klart, at han var på vej til lufthavnen. Han var blot et lægetjek fra at rejse hjem.

Det var lægen Kosta Kostov, der skulle tilse tyskeren. Han har siden beskrevet ham som 'nervøs og uberegnelig' samt mistænksom over for den medicin, han havde fået.

Kosta Kostov har videre udtalt, at Lars Mittank begyndte sin spurt ud af lægekonsultationen og lufthavnen sekunder efter, at han mumlende sagde ‘Jeg vil ikke dø her. Jeg er nødt til at komme ud herfra.’

Politiet er aldrig lykkedes med at finde spor af den forsvundne tysker, ligesom en privatdetektiv hyret af familien heller ikke har haft held til at finde ham.

På Facebook-siden ‘Findet Lars Mittank’ kommer der fortsat løbende opdateringer om eftersøgningen af den savnede mand.