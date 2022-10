Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det er muligvis ikke så usædvanligt, at en saxofonist fremfører temasangen til filmen 'Love Story' fra 1970.

Noget mere usædvanligt er det nok, at den bliver fremført, mens musikeren er ved at blive opereret i hjernen.

Alligevel var det netop det, der tidligere på måneden skete på det italienske Paideia International Hospital i Rom. Det skriver The Washington Post.

Mens den 35-årige mand – der blot identificeres med initialerne G.Z. – lå på operationsbordet for at få fjernet en hjernetumor, var han vågen.

Gennem alle de ni timer, det tog.

Han mærkede – heldigvis – intet til det, der skete, mens lægerne rodede rundt i hans hjerne, men til The Washington Post forklarer neurokirurgen Christian Brogna, som stod for operationen, at det var nødvendigt for patienten at være ved bevidsthed, så han kunne spille musik.

På den måde kunne operationsholdet navigere rundt i mandens hjerne og undgå at beskadige de områder, som han har brug for til fortsat at kunne spille sit instrument.

»Hver person er unik, fordi hver hjerne er unik,« forklarer Christian Brogna til mediet.

Saxofonistens tumor var lokaliseret i netop de områder i hjernen, der er ansvarlige for kroppens bevægelser, hvilket gjorde operationen sværere.

Det gjorde det samtidig endnu mere udfordrende, at patienten er venstrehåndet, så hans hjernestruktur på den måde var anderledes fra en højrehåndets og dermed også sværere at kortlægge.

Under operationen spillede den 35-årige mand blandt andet temasangen til filmen 'Love Story' fra 1970 og den italienske nationalsang.

Operationsholdet havde nærstuderet sangene før, de gik i gang, så de løbende kunne være opmærksomme på ændringer i tone, rytme eller pludselig pauser, der kunne signalere, at man nærmede sig et område i hjernen, der skulle undgås.

Til The Washington Post fortæller neurokirurgen Christian Brogna, at operationen var en succes. Det lykkedes at få fjernet hele tumoren – og manden kunne tre dage senere tage hjem til sin hustru og to børn.

Med alle sine funktioner intakt.

Det er ikke første gang, en sådan operation er blevet udført. Tidligere er andre patienter også blevet filmet under operationer, mens de har spillet guitar, violin eller sunget opera.