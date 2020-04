Efter Bernie Sanders i denne uge smed håndklædet i ringen, er det nu Joe Biden, der skal udfordre præsident Donald Trump til valget 3. november.

En helt ny meningsmåling foretaget af CNN viser, at 53 procent af de amerikanske vælgere foretrækker Joe Biden fremfor Trump, der i samme undersøgelse får 42 procent af stemmerne.

Men måske bliver Joe Bidens værste modstander Joe Biden selv.

I en alder af 77 år har Biden således en lang karriere med tilsyneladende racisme, mandschauvinisme og pinlige udtalelser bag sig. Sønnen Hunter Biden er en omvandrende skandalebombe. Og så er der selvfølgelig rygterne om både senilitet og hjerneblødninger.

Joe Biden er nu den officielle demokratiske andidat til præsidentvalget 2020. Foto: TRACIE VAN AUKEN Vis mere Joe Biden er nu den officielle demokratiske andidat til præsidentvalget 2020. Foto: TRACIE VAN AUKEN

»Det er tydelig, at Joe Biden har haft adskillige hjerneblødninger, siden hans tredje præsidentkampagne startede. Den mand vil være dødsensfarlig i Det Hvide Hus.«

Sådan sagde én af Donald Trumps største fortalere, Fox News' Sean Hannity, for nylig i sit daglige radioprogram.

Og selv om rygterne om stribevis af hjerneblødninger selvfølgelig er vanvittige, er præsident Trump selv heller ikke sen til at påpege Joe Bidens påståede svagheder.

»Jeg kalder ham 'Dovne Joe' eller 'Tossede Joe'. Og det vil være mig en fornøjelse at stille op imod tossede Joe. Han har ikke en chance.«

Joe Biden kysser sin kone Jill. De to har været gift siden 1977. Foto: PAUL J. RICHARDS - AFP Vis mere Joe Biden kysser sin kone Jill. De to har været gift siden 1977. Foto: PAUL J. RICHARDS - AFP

Sådan sagde Donald Trump til ét af sine seneste valgmøder, før coronavirussen gjorde den slags store sammenkomster umulige.

Og hvad er det så, der gør stakkels Joe Biden så 'tosset'?

Allerede som senator for staten Delaware og siden som Barack Obamas vicepræsident fik Biden øgenavnet 'Foot in mouth Joe' som en mand, der ikke altid tænker, før han taler.

Blandt Joe Bidens mest notoriske udtalelser er disse:

Joe Biden. Foto: JIM WATSON - AFP Vis mere Joe Biden. Foto: JIM WATSON - AFP

»Rejs dig op, Chuck, lad publikum se dig« - en opfordring til Missouris senator, Chuck Graham, der er lam i begge ben.

»Din mor ville være så stolt. Velsignet være hendes sjæl. Lige nu kigger hun ned på dig fra himmerige« - Biden til den irske premierminister, Brian Cowen, hvis mor på det tidspunkt i 2010 levede i bedste velgående.

Under et vælgermøde i 2008 sagde Joe Biden til sit publikum: »Dette valg handler om ét ord med tre bogstaver: J-O-B-S.«

Helt tilbage i 1975 stemte Biden imod et forslag om, at fattige sorte elever skulle have mulighed for at gå i rigere hvide skoler i forstæderne. »Det vil underminere deres sorte identitet,« fastholdt daværende senator Joe Biden.

Joe Biden og hans to sønner Beau og Hunter. Beau døde af kræft i 2015. Foto: JONATHAN ERNST - Reuters Vis mere Joe Biden og hans to sønner Beau og Hunter. Beau døde af kræft i 2015. Foto: JONATHAN ERNST - Reuters

Og helt galt gik det selvfølgelig i 1991, da Joe Biden som leder af senatets retskomité udspurgte den sorte retssekretær Anita Hill, der anklagede højestretsdommer Clarence Thomas for sexchikane.

Mens kameraerne rullede, irettesatte Biden gang på gang en tydeligt nervøs Anita Hill. Og han tvang hende blandt andet til at sige titlen på en pornofilm, som Thomas gentagende gange havde hentydet til, 'Long Dong Silver' - på amerikansk er ordet 'dong' slang for penis.

»Joe Biden har sagt mange mindre gennemtænkte ting. Men han skal også have æren for at være ærlig og på forkant med tingene. Da Biden i 2012 ærligt erkendte, at han var for homoseksuelle ægteskaber, medførte det, at Barack Obama med et pennestrøg gjorde homoægteskaber lovlige i samtlige 50 amerikanske stater.«

Sådan skriver avisen New York Times i en leder.

Ét af Joe Bidens stærkeste kort er stadig hans samarbejde med Barack Obama. Biden var i otte år Obamas vicepræsident. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI - AFP Vis mere Ét af Joe Bidens stærkeste kort er stadig hans samarbejde med Barack Obama. Biden var i otte år Obamas vicepræsident. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI - AFP

Oprindeligt ville Joe Biden også have stillet op til præsidentvalget i 2016. Men så døde vicepræsidentens elskede søn Beau Biden af hjernekræft, blot 46 år gammel. Og Biden besluttede sig for at koncentrere sig om familien.

Og den selvsamme familie, nærmere betegnet Bidens yngste søn, Hunter Biden, er også en stor del af problemet.

Således elsker Donald Trump at fortælle historien om Hunter Biden, der i 2014 og 2015 - mens faren var USAs vicepræsident - besad en bestyrelsespost i det ukrainske energiselskab Burisma og modtog en månedsløn på det, der svarer til 300.000 kroner.

»Dén historie har selv de mest loyale demokrater svært ved at forsvare,« siger journalist og radiovært Stephen Henderson til B.T..

Joe Biden omgivet af børn og børnebørn. Foto: PAUL J. RICHARDS - AFP Vis mere Joe Biden omgivet af børn og børnebørn. Foto: PAUL J. RICHARDS - AFP

Og derfor er det også en af de historier, der vil blive brugt imod præsidentkandidat Biden, når den aktuelle valgkamp bliver genoptaget.

Men trods de oplagte ulemper har Joe Biden stadig meget, der taler til hans fordel.

Ifølge både republikanere og demokrater er Biden således én af de få amerikanske politikere, der kan samarbejde på tværs af de politiske skel.

Blandt både kollegaer og vælgere er han kendt som en sympatisk person. Og endelig har den 77-årige politiker også bevist sin styrke ved at overvinde en stribe personlige tragedier med manér.

Nogle gange er Joe Biden sin egen værste fjende. Foto: ERIK S. LESSER Vis mere Nogle gange er Joe Biden sin egen værste fjende. Foto: ERIK S. LESSER

32 år før tabet af sønnen Beau Biden oplevede Joe Biden således en endnu større tragedie.

På vej hjem fra juleindkøb i 1972 blev Bidens første hustru Neilia og deres etårige datter Naomi dræbt ved en trafikulykke i hjemstaten Delaware.

I årene der fulgte var Biden ikke alene en hårdtarbejdende senator, men også enlig far for de to små drenge Beau og Hunter.

I 1977 blev Joe Biden gift med sin nuværende kone, Jill Biden.