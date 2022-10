Lyt til artiklen

Den russiske oligark Jevgenij Prigozjin, der står bag den berygtede lejesoldatgruppe 'Wagner', sidder tilsyneladende for tiden i en unik position.

En position, der samtidig gør det muligt for ham i stigende grad at udfordre Vladimir Putins monopol.

Sådan lyder vurderingen i en analyse fra den amerikanske tænketank Institute for the Study of War (ISW), der løbende følger med i udviklingen i krigen i Ukraine.

Af analysen fremgår det, at de russiske 'siloviki' – som magtens mænd i de inderste kredse blandt folk i sikkerhedstjenesterne og militæret kaldes – direkte har konfronteret den russiske præsident med hensyn til fremskridtene i den russiske krig i Ukraine:

»Hvilket yderligere understreger deres betydning inden for russiske magtstrukturer,« lyder det.

I analysen henviser ISW til en artikel i The Washington Post, hvori det oplyses – på baggrund af anonyme amerikanske efterretningskilder – at Wagner-bagmanden Jevgenij Prigozjin skal have rettet en skarp kritik af det russiske forsvarsministerium.

Derudover skal han – angiveligt – personligt have fortalt Putin, at hans militærchefer ikke forvalter krigen godt nok:

»Afsløringen af, at han følte sig tryg nok til at dele sådan en hård irettesættelse af den russiske militære indsats til Putin i private omgivelser, viser, hvordan hans indflydelse stiger, efterhånden som Moskvas krig vakler,« skriver The Washington Post i sin artikel om sagen:

»Det fremhæver også den vaklende status for det russiske forsvarsværks formelle ledelse, som er kommet under beskydning fra Prigozjin og andre efter måneder med fejl og tab på slagmarken.«

Selv skal Prigozjin have afvist, at han skulle være kommet med sådan en kritik og have talt med Putin, men ifølge ISW vurderes det til at være 'en åbenlyst falsk' benægtelse, da kritikken stemmer 'overens med hans talrige offentlige udtalelser' om forsvarsministeriet.

Såfremt oplysningerne står til troende, understreger det endnu engang Prigozjins 'unikke position', oplyser tænketanken i analysen:

»(Det) underbygger yderligere ISW’s vurdering af, at Prigozjin har en unik position, der giver ham mulighed for at høste fordelene af Putins afhængighed af Wagner-styrkerne uden at have et formelt ansvar for nogen frontlinje eller område i Ukraine,« lyder det.

Putins tilsyneladende afhængighed af Prigozjins private militærgruppe giver samtidig også oligarken mulighed for at 'udøve betydelig indflydelse i informationsrummet'.

Den seneste tid har den russiske forretningsmand – der tidligere var kendt som 'Putins kok' – akkumuleret en følgerskare på omkring 300.000 på kommunikationstjenesten Telegram, og det forlyder også, at han finansierer det russiske medie RiaFan.

»Prigozjin bruger sandsynligvis et voksende antal platforme til at skaffe sig magt,« lyder vurderingen fra ISW, som i analysen tilføjer:

»Putins regime er i høj grad afhængig af Putins monopolisering af det statslige informationsrum, men Prigozjin udfordrer i stigende grad dette monopol.«