En britisk kirurg er blevet dømt for bedrageri, efter han løj for at få et eftertragtet job.

De fleste kender det. Man pynter lidt på sit CV for at få drømmejobbet, men for kirurg Sudip Sarker, 48, fik det store konsekvenser. Til jobsamtalen som specialkirurg på Alexandra Hospital i Redditch, Worcestershire, påstod han at have udført 51 tyktarmsoperationer på egen hånd, mens der reelt kun var tale om seks operationer. Løgnen gav pote, og Sarker sikrede sig det eftertragtede job med en løn på £84.000 om året.

Det skriver Metro.

Sudip Sarker blev ansat til at lede et hold af kirurger, men efter blot 14 måneder på hospitalsgangene blev Sudip Sarker suspenderet. Hans manglende erfaring var umulig at bortforklare. Sudip Sarker mener ikke selv, at han løj om antallet af operationer, men blot gav et løst estimat.

Det er anklager Jacob Hallam dog ikke enig i. Han udtalte i retten, at der var tale om en veludført løgn.

»Hans udtalelse var udformet til at være et detaljeret og overbevisende svar,« siger Jacob Hallam.

Efter kun to timer i retten blev Sudip Sarker dømt for bedrageri. Senere mandag beslutter retten, hvorvidt Sudip Sarker skal i fængsel, eller om han slipper med en bøde.