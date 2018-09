Det er som taget ud af en Hollywood-film, men det er barsk virkelighed for Richard Anthony Jones, som har siddet 17 år i fængsel for en forbrydelse, hans dobbeltgænger angiveligt har begået. Derfor kræver han nu millioner i erstatning.

Det fremgår af nyhedsmediet CNN samt en offentlig begæring, som Richard Anthony Jones har sendt til Kansas City i den amerikanske delstat Missouri.

Han blev løsladt fra fængslet sidste år, hvor han havde siddet 17 år ud af en dom på 19 år, og søger nu godt og vel 1.1 million dollars (ca. 7 mio. kroner) i kompensation samt et officielt bevis for sin uskyld. Beløbet er svarende til 65.000 dollars (417.000 kroner) for hvert af de år, han har siddet uskyldigt i fængsel.

For en forbrydelse, hans dobbeltgænger angiveligt har begået.

Richard Anthony Jones er blevet genforenet med sin familie efter 17 år i fængsel. Foto: Gofundme Vis mere Richard Anthony Jones er blevet genforenet med sin familie efter 17 år i fængsel. Foto: Gofundme

'Efter 17 års uretmæssig fængsling for en forbrydelse, han ikke har begået, indleverer Jones denne begæring for at søge juridisk dækning for sin uskyld og en grad af økonomisk erstatning og hjælp til at genopbygge sit liv,' står der i begæringen

Hvad skete der?

Tilbage i 1999 forsøgte en mand at stjæle en kvindes taske udenfor indkøbscentret Walmart. Kvinden gjorde modstand og faldt på jorden under tumulten, hvilket forværrede klassificeringen af tyveriet.

Øjenvidner identificerede forbryderen ud fra beskrivelsen; 'lys i huden, spansk eller afroamerikansk mand, navn 'Rick', langt hår'.

En beskrivelse, som passede både på Richard Anthony Jones, som blev arresteret, selvom han befandt sig til en fest, men også på hans dobbeltgænger, Ricky Lee Amos. Under sin fængsling blev Richard Anthony Jones af sine medfanger gentagende gange gjort opmærksom på, at han ligner en mand ved navn 'Ricky'.

Det fik den uskyldigt dømte Richard Anthony Jones til at kontakte advokaterne fra Midwest Innocence Projekt, som hjælper indsatte, der er blevet uretmæssigt fængslet.

De fandt frem til ham, som angiveligt er den 'rigtige' Ricky, der boede i samme område som Richard Anthony Jones og ligner ham på en prik.

Samtlige beviser mod Richard Anthony Jones var baseret på øjenvidneberetninger, som der under en høring i 2017 nu kunne drages tvivl ved.

Alle vidnerne fra overfaldet dengang har siden erklæret, at Ricky Lee Amos passer bedre til den beskrivelse, som de gav i deres vidneudsagn, og som Richard Anthony Jones blev arresteret og fængslet ud fra.