»Jeg er ked af, at det tog 28 år. Vi stjal ikke bare 28 år af dit liv, men vi truede også med at henrette dig baseret på falske beviser.«

Sådan lød det fredag fra anklager Carrie Wood under en høring i den amerikanske delstat Philadelphia, hvor den nu 55-årige Walter Ogrods sag blev behandlet.

I 23 år har han siddet på dødsgangen og ventet på at betale med sit liv for en forbrydelse, som han efter alt at dømme ikke har begået.

Det skriver flere amerikanske medier. Blandt dem The Philadelphia Inquirer.

Tilhørerne måtte tørre øjnene, og Walter Ogrod selv blev så overvældet af følelser, da han genså sin familie uden for fængslet, at han måtte støtte sig til motorhjelmen på en af de parkerede biler.

Tilbage i 1988 blev den fire-årige Barbara Jean Horn fundet dræbt i hans nabolag. Hendes nøgne krop blev efterladt i en papkasse.

Fire år efter mordet blev Walter Ogrod anholdt og sigtet, og året efter blev han dødsdømt.

Her mange år senere har det bare vist sig, at der var flere problemer i sagen.

Beviserne mod Ogrod var mangelfulde. Hans DNA matchede ikke med gerningsmandens. Vidneudsagnene passede ikke til Ogrods signalement og hans tilståelse umiddelbart efter anholdelsen kom efter mange timers forhør og mangel på søvn.

Selv om Ogrod kunne forlade fængslet som en fri mand, venter der ham stadig en egentlig retssag, som formelt skal frikende ham.

Barbara Jean Horns mor har offentligt støttet, at Ogrod blev løsladt. Hun er overbevist om, at han er uskyldig.

Det er aldrig blevet opklaret, hvem gerningsmanden er.