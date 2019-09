Det var mærkeligt, syntes han. Meget mærkeligt.

Klokken var 9:48 onsdag formiddag, da Tommy Skansen greb telefonen og trykkede nummeret til sin genbo, Anne-Elisabeth Hagen.

Elektrikeren havde ofte hjulpet milliardærfruen med praktiske ting i hjemmet i Lørenskog øst for Oslo, og hun var normalt altid nem at få fat på.

Nu havde de en aftale om nogle lamper, han skulle hjælpe hende med at få hængt op, og håndværkeren ringede for at aftale, hvornår han skulle komme. Stor var hans overraskelse, da Anne-Elisabeth Hagen hverken svarede eller vendte tilbage på hans henvende, sådan som hun plejede.

Anne-Elisabeth Falkevik Hagen forsvandt sporløst den 31. oktober 2018. Foto: NTB SCANPIX

Det var 31. oktober sidste år, og kort efter stod det klart, at den venlige kvinde fra hans nabolag var sporløst forsvundet.

Ja, faktisk har ingen set hende siden.

»Jeg ringede til Anne-Elisabeth klokken 09:48, men jeg kom ikke igennem. Jeg studsede over det, fordi vi havde en aftale om, at jeg skulle skifte lamperne i hendes køkken,« siger Tommy Skansen til den norske avis VG.

Nu ved vi, at det sidste sikre livstegn fra fru Hagen kom 34 minutter før elektrikerens opkald - nemlig klokken 09:14 - hvor hun talte med et familiemedlem.

Den norske milliardær Tom Hagen og hans hustru Anne-Elisabeth Hagen bor i denne villa i lørenskog øst for Oslo. Foto: NTB SCANPIX

Ved middagstid kom Tom Hagen - en af Norges rigeste mænd - hjem og fandt huset tomt.

Ukendte gerningsmænd efterlod et brev i huset, hvor de krævede løsepenge og truede med at dræbte Anne-Elisabeth Hagen, hvis familien gik til politiet.

Derfor mørklagde politiet fuldstændig sagen indtil januar i år.

Tommy Skansen bor blot et stenkast fra ægteparret Hagen, og han har flere gange haft arbejdsopgaver i deres hjem.

Anne-Elisabeth og Tom Hagens hjem. Foto: Fredrik Hagen

»Når jeg ringede til hende, så plejede hun jo altid at ringe tilbage igen,« fortæller Skansen til VG.

To uger tidligere havde milliardærfruen bedt ham se på lamperne, men de fik aldrig lavet en aftale.

På grund af den megen hemmelighedskræmmeri omkring sagen i begyndelsen, blev Skansen kørt til afhøring og bedt om at skrive under på en tavshedserklæring.

»Politiet kunne se, at jeg havde ringet til hende, og at jeg havde været der tidligere. De ville bare vide, hvorfor jeg havde været der, og om jeg havde set eller hørt noget, som kunne være af interesse for dem,« forklarer han.

Politiet har brugt såkaldte lighunde til at søge efter den forsvundne Anne-Elisabeth Hagen i søer nær ægteparret Hagens hjem i Lørenskog øst for Oslo. Foto: NTB SCANPIX

I lang tid arbejdede det norske politi ud fra en teori om, at udenlandske kriminelle havde bortført Anne-Elisabeth Hagen for at få løsepenge for hende.

Hendes familie tror stadig på, at hun er i live, men politiet hælder nu mere til den overbevisning, at hun er død.

Tommy Skansen håber på, at fru Hagen en dag kommer tilbage i live, men han erkender, at håbet svinder, som tiden går.

»Hun er en utrolig hyggelig og rar dame, som ikke gør en flue fortræd. Vi har hunde begge to, så det blev til en del hundesnak. Hun var en god nabo og ven,« siger han.