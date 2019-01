En alarmsælger fra Verisure ringede på døren hos den forsvunde norske Anne-Elisabeth Hagen, aftenen før hun ifølge politiets teori blev kidnappet af ukendte gerningsmænd. Han er muligvis en af de sidste, der har set milliardærfruen i live.

»Jeg kan bekræfte, at vi har snakket med en sælger fra et sikkerhedsselskab, og at han er afhørt i sagen.«

Sådan siger efterforkningslederen i sagen, Christian Berge, til norske VG, 11 uger efter at Anne-Elisabeth Hagen forsvandt sporløst fra sit hjem 31. oktober, mens hendes mand, milliardæren Tom Hagen, var på arbejde.

Det var ved 20-tiden den 30. oktober, at alarmsælgeren ringede på døren hos milliardærparret. Tilsyneladende åbnede Anne-Elisabeth Hagen døren for manden, som norsk politi afhørte i hemmelighed sidste år, før offentligheden fik kendskab til, at hun var forsvundet.

Foto: VIDAR RUUD Vis mere Foto: VIDAR RUUD

Alarmsælgeren opsøgte flere kunder i nabolaget i Lørenskog den aften. Både nye og eksisterende Verisure-kunder.

Ifølge VG var der allerede installeret et alarmsystem i hjemmet hos Anne-Elisabeth Hagen og hendes mand. Men alarmen er beskrevet som uddateret og flere år gammel.

Samme medier skriver, at milliardærfruen lukkede alarmsælgeren ind i hjemmet den aften. Her talte hun med ham i ti minutter, hvor sælgeren tilbød Anne Elisabeth Hagen et 'topmoderne' alarmsystem med videoovervågning og en overfaldsalarm.

Ved afhøring af manden blev norsk politi samtidig bekendt med, at den forsvundne kvinde aftalte 'videre kontakt' med sælgeren fra Verisure.

Han kan være en af de sidste, der har set hende.

Det sidste sikre livstegn fra Anne-Elisabeth Hagen kom klokken 9:14, den dag hun forsvandt. Her talte hun ifølge norsk politi i telefon med et familiemedlem.

Tom Hagen tog på arbejde klokken 09:00 og kom tilbage til boligen klokken 13:30. En halv time senere blev politiet kontaktet. Politiets teori er derfor, at hans hustru forsvandt i tidsrummet mellem 09:15 og 13.30.

Norsk politi har foruden alarmsælgeren afhørt flere personer, som har arbejdet i nabolaget. Og ægteparret havde forud for milliardærfruens forsvinden haft håndværkere, der arbejdede i huset.

Anne-Elisabeth Hagen har været væk siden den 31. oktober sidste år. Foto: Privat / NTB scanpix Vis mere Anne-Elisabeth Hagen har været væk siden den 31. oktober sidste år. Foto: Privat / NTB scanpix

Mere vil politiet ikke sige om håndværkerne, og hvad alarmsælgeren ellers har fortalt, vil efterforskningsleder Christian Berge ikke ind på.

En ting er politiet dog klar i mælet om:

At Anne-Elisabeth Hagen ifølge efterforskernes teori er blevet kidnappet.

Da Tom Hagen kom hjem til huset i Lørenskog øst for Oslo på dagen, hvor hun forsvandt, fandt han en seddel fra de formodede gerningsmænd.

Af sedlen fremgik der et krav om løsepenge og trusler om, at hans hustrus liv ville være i fare, hvis han kontaktede politiet.

Familien har foreløbig fulgt politiets råd om ikke at efterkomme kravet om løsepenge.

I alt er over 100 personer afhørt, og politiet har fået omkring 800 tips i sagen.

Men det har endnu ikke kunnet løse gåden om, hvad der er hændt den forsvundne kvinde.