Det bliver flere steder udlagt som et direkte slag mod Indien og USA, at den magtfulde kinesiske præsident, Xi Jinping, ser ud til at blive væk fra weekendens G20-topmøde i New Delhi.

Men det er måske slet ikke tilfældet. I stedet har en dansk kender et helt andet, og noget mere overraskende bud.

I Indien er politikere rasende, i USA er store medier forundrede, og i Asien spekuleres der i interne opgør i Kina.

For hvorfor skulle den kinesiske præsident Xi Jinping dog blive væk fra weekendens længe planlagte og ventede G20-topmøde i New Delhi?

I værtslandet Indien går spekulationerne på, om grænsestriden i Himalaya-området mellem de to asiatiske stormagter kan være årsagen.

I USA er et bud, at den spirende krig på ressourcer og mikrochip mellem USA og Kina kan være en del af forklaringen.

Det store japanske finansmedie Nikkei Asia har en stor artikel ude, hvor interne stridigheder mellem Xi Jinping og en række tidligere topfolk i det kommunistiske parti skal være årsagen til udeblivelsen.

Men spørger man Berlingskes asienkorrespondent, Alexander Sjöberg, så kan årsagen til Xis afbud være en helt anden. Og noget mere overraskende.

»Jeg tror, der er en helt anden og naturlig forklaring på, at Xi Jinping bliver væk fra G20. Xi var også fraværende i en længere periode i august. Han er oppe i alderen, så det handler måske om hans helbred,« siger Alexander Sjöberg om den 70-årige kinesiske præsident.

Han slår samtidig fast, at der ikke er meldt noget ud om dette fra kinesisk side.

»Så det er spekulation. Men det er bare bemærkelsesværdigt, at han også holdt en pause i august. Så noget kunne godt tyde på, at han er blevet hjemme for at tage det stille og roligt,« siger han.

På det seneste har der været hyppige skriverier – ikke mindst i Vesten – om den kinesiske økonomi, der har problemer for tiden.

Xi Jinping er blevet 70 år. Foto: Greg Baker/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Xi Jinping er blevet 70 år. Foto: Greg Baker/AFP/Ritzau Scanpix

Og det kan ifølge Alexander Sjöberg også være en mulig forklaring.

»Det vil give mening, hvis Xi er blevet hjemme for at tage sig af den skrantende, kinesiske økonomi. For det står umiddelbart værre til, end vi går rundt og tror,« siger Alexander Sjöberg.

»Der er ingen tvivl om, at den kinesiske økonomi er presset. Blandt andet kæmper de med stor ungdomsarbejdsløshed. Og det er farligt for kommunistpartiet, så måske er det grunden til, han bliver hjemme.«

Derimod mener asienkorrespondenten ikke, de mange skriverier i og vrede udbrud fra værtslandet bør være berettiget.

»Jeg køber ikke, at det er for gøre Modi vred,« siger Alexander Sjöberg om den indiske premierminister, Narendra Modi, som Xi i øvrigt mødtes med ved BRICS-topmødet i Sydafrika for få uger siden.

Alexander Sjöberg mener heller ikke, at Xis afbud skal ses som en bevidst kold skulder til USA.

Han ser i stedet tegn på, at Kina ønsker at forbedre forholdet til Vesten og USA.

»Kina ønsker samhandel med verden og USA, så det er ikke en afvisning af USA. Og de sender stadig premierminister Li Qiang, som nærmest er Xi in absentia. Så de tager G20-mødet alvorligt,« siger Alexander Sjöberg.