Manden, der ses på dette skrog, siddende ensomt på havet ud for Floridas kyst, var ikke alene. Hans søster var blandt de 39 andre immigranter, som aldrig nåede frem til kysten på det forjættede land.

Manden hedder Juan Esteban Montoya, han er 22 år gammel og kommer fra Colombia, har BBC fået at vide.

Han blev reddet tirsdag i sidste uge, efter at han havde tilbragt mange timer på skroget af den båd, der skulle have bragt ham til USA. Havet var på det tidspunkt oprørt, med store bølger og kraftige vinde.

Søndag ved daggry forlod han Bimini, en ø i øgruppen Bahamas, sammen med 39 andre flygtninge. Og han rejste sammen med sin yngre søster, Maria Camilla, som forsvandt da skibet rullede rundt.

Et skib fra den amerikanske kystvagt i Miami, Florida, USA. Det lykkedes kystvagten at finde fire lig fra ulykken, der kostede 39 passagerer livet. Foto: CHANDAN KHANNA

De amerikanske myndigheder fik besked om skibsulykken tirsdag. Et skib havde set en mand, som hægtede sig fast til skroget, omkring 72 kilometer fra Fort Pierce i Florida.

Ingen af de 40 passagerer bar redningsvest, sagde Juan Montoya.

Det var kaptajnen på bugserbåden Signet Intruder, der fik øje på manden, som åbenlyst var i nød.

»Vi tog ham om bord, og han fik straks behandling, da han var dehydreret. Vi gav ham vand og noget let mad. Han var meget afkræftet og meget fortvivlet,« fortalte en mand fra bugserbåden til BBC.

En patrulje fra den amerikanske kystvagt i Miami på patrulje. Foto: CHANDAN KHANNA

Omkring 20 af de skibbrudne fik en forfærdelig ende på livet. De hang fast på skroget, så længe de magtede det.

Så gled de ned i det oprørte hav, oplyste Juan Montoya.