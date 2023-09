Han er en af de få russere, der tør gå op mod Putin offentligt.

Og han gør det ikke, fordi han synes, at præsidenten er for hård. Tværtimod.

Ultranationalisten Igor Girkin, der er tidligere FSB-sikkerhedsagent går endnu engang til angreb på Putin.

Det skriver Businessinsider.

Igor Girkin kommer nu med en hård kritik af Putin, som han i forvejen sidder i fængsel for at have langet ud efter. Foto: Alexander Zemlianichenko/AFP/Ritzau Scanpix

Girkins kritik kommer via en advokat på det sociale medie Telegram, da han selv sidder i fængsel efter at have kaldt Putin for en »fej middelmådighed.«

Nu raser han over, at Putin og generalerne ikke er gået langt nok i krigen mod Ukraine. Han opfordrer blandt andet til en fuld mobilisering af Ruslands befolkning, så man kan få mere kampkraft til fronten.

Han mener, at Ruslands ledelse ikke reagerer på landets mest presserende problemer og udfordringer, og at nationen derfor snart vil gå ind i en »terminal fase.«

»Mit synspunkt er, at det er for sent at være bange og vente. Vi er på tærsklen til sammenbruddet af den russiske stat,« skriver Girkin, der ser det som sin pligt at komme med konstruktiv kritik – også selvom han sidder i fængsel.

»Jeg kan godt se svaghederne ved min nuværende position og alle problemerne med min mangel på nødvendige ressourcer, og jeg overvurderer slet ikke graden af min autoritet og indflydelse. Men nogen skal rejse sig først, om ikke andet for at statuere et eksempel og kalde andre til handling,« siger han.

Girkin frygter, at de nuværende magthavere vil miste kontrollen og blive afløst af den liberale opposition, hvis man ikke straks får bedre styr på krigen i Ukraine.