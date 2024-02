Donald Trump ligger godt til at kunne blive USAs næste præsident. Et af hans argumenter i valgkampen er, at Joe Biden er svag over for udlandet.

Men at Trump skulle være en bedre præsident på det punkt, skyder en tidligere toprådgiver nu ned. Det gør han med baggrund i opkald, han har hørt Trump foretage.

Manden med den opsigtsvækkende udtalelse er ikke en hr-hvem-som-helst.

Der er tale om John Bolton. Han er tidligere amerikansk FN-ambassadør under George W. Bush, og så er han – hvad der i denne sammenhæng er endnu vigtigere – tidligere national sikkerhedsrådgiver under netop Donald Trump.

Det vil sige, at det i en periode under Trumps tid i Det Hvide Hus var John Bolton, som rådgav præsidenten, når det angik USAs sikkerhedspolitik og ikke mindst forhold til og ageren overfor lande som Kina, Rusland og Nordkorea.

Det var blandt andre John Bolton, som sad med ved bordet, når Trump foretog opkald til andre statsledere som Kinas Xi Jinping, Ruslands Vladimir Putin og Nordkoreas Kim Jong-Un.

Og han var ikke imponeret.

Det fortæller John Bolton i et interview med CNN, som man kan se øverst i artiklen her.

Den tidligere nationale sikkerhedsrådgiver lægger ikke fingre imellem, når det kommer til, hvordan John Bolton mener, udenlandske statsledere ser på Trump.

»Historiens hårde mænd som Vladimir Putin og Xi Jinping forstår, hvad deres job er og indebærer for deres land. Det tror jeg ikke, Trump forstår hvad jobbet som præsident for vores land indebærer,« indleder John Bolton.

John Bolton i baggrunden, mens Donald Trump taler.

»Jeg har været i rummet med ham (Trump, red.), når han har mødt de folk, når jeg har lyttet med på hans telefonsamtaler med dem, så tror jeg ikke, de er venligsindede over for Donald Trump. Jeg tror, de synes – Xi Jinping, Vladimir Putin, Kim Jong-Un og andre – han er et lallende fjols. Og de er helt parate til at udnytte ham. Trumps selvoptagethed gør det umuligt for ham at fatte det,« siger John Bolton.

Netop Donald Trump har ofte kritiseret Joe Biden, som han med stor sandsynlighed skal møde i nok en kamp om præsidentposten til efteråret, for at være for svag over for andre statsledere – ikke mindst Xi fra Kina og Putin fra Rusland.

Selv har Trump sagt, at han vil afslutte krigen i Ukraine på 24 timer, hvis han bliver præsident. Og så har han sagt, at han vil have en meget hårdere kurs mod Kina. Ikke mindst økonomisk.

Da Trump var præsident, plejede han højst usædvanligt forhold med Nordkoreas diktator Kim Jong-Un. Trump besøgte endda det lukkede land.

Under Joe Biden har Nordkorea aktivt valgt at støtte Ruslands invasion af Ukraine, mens affyringer af missiler i Østasien er blevet hyppige foretagender.

Og Trumps støtter har igen og igen påpeget, at de mange internationale kriser, vi oplever nu, skyldes, at Joe Biden er en svag præsident. Hvilket Trump, naturligvis, ikke vil være, hvis han bliver genvalgt til november, mener de.

John Bolton – der i dag ikke er stor fan af Joe Biden – tror dog, at Trumps person vil komme i vejen for, at han kan gøre det, der skal til for at styrke USA internationalt.

Og på spørgsmålet om, hvorvidt han tror, Xi Jinping, Vladimir Putin med videre håber, at Trump bliver valgt som præsident, er svaret helt klart fra Bolton:

»Ja,« siger han og går videre.

»Jeg tror, at de anser ham for et let mål. Tag eksempelvis Vladimir Putin, når det kommer til Ukraine. Han vil elske at få Donald Trump til at gøre det, han siger i valgkampen med at få Zelenskyj og Putin i samme værelse og løse krisen på 24 timer,« siger John Bolton og tilføjer:

»Det er umuligt. Og når man kommer til enden af de 24 timer, vil det åbenlyst ikke være Donald Trump, der fejlede, for det sker ikke. Så det må være en af de to andre. Og jeg tror, Trump vil pege på Zelenskyj. Og det vil Putin elske.«