Bing Liu var tæt på et gennembrud i sin forskning.

Emnet for hans studier var coronavirussen, og den 37-årige kinesiske professor var ifølge universitetet i Pittsburgh meget tæt på at nå frem til 'meget vigtige resultater'.

Desværre får verden aldrig resultaterne af hans banebrydende undersøgelser.

I weekenden blev den kinesiskfødte videnskabsmand nemlig brutalt skudt ned og dræbt i sit eget hjem i Elm Court i Ross, en forstad til Pittsburgh.

Professoren blev fundet dræbt af adskillige skud i hovedet, i nakken og på andre dele af kroppen.

Det skriver flere amerikanske medier, blandt andet tv-stationen CNN.

Den formodede drabsmand blev fundet død i en bil tæt på gerningsstedet.

Politiet mener, at gerningsmanden først skød Bing Liu og derefter gik tilbage til bilen og tog sit eget liv.

Efterforskningen har vist, at de to mænd kendte hinanden, men der skulle ikke være noget som helst, der tyder på, at Liu blev dræbt på grund af sin kinesiske baggrund, siger efterforskningslederen til CNN.

Den lokale tv-station CBSN Pittsburgh citerer også politikilder for at sige, at der ikke er nogen sammenhæng mellem drabet og offerets forskning.

Politiet skrev onsdag på Facebook, at drabsmanden var en mand ved navn Hao Gu.

Motivet til drabet var ifølge politiet en strid mellem de to mænd af privat karakter om 'en intim partner'.

Pittsburgh University har udsendt en besked, hvor ledelsen udtrykker sin 'dybe sorg over Bing Lius tragiske død'.

Han bliver beskrevet som en 'produktiv forsker og en beundret kollega'.

'Bing var på kanten af at nå meget vigtige resultater i forståelsen af de cellulære mekanismer, der ligger til grund for SARS-coV-2-infektioner og det cellulære grundlag for følgekomplikationer,' lyder det blandt andet i udtalelsen fra kollegerne på universitetet.

Universitetet udtrykker samtidig sin medfølelse med den dræbtes familie.