Han hackede sig til klip fra et af verdens mest poplære computerspil, som han så sidenhen lækkede.

Det koster ham nu dyrt.

Meget dyrt.

Ifølge BBC er 18-årige Arion Kurtaj fra Oxford blevet idømt forvaring for livstid på et psykiatrisk hospital.

Kurtaj er autist, og forsvarsadvokaterne forsøgte at få ham frifundet med henvisning til diagnosen.

Men forgæves.

Kurtaj var en del af den internationale hackergruppe, Lapsus$, har angrebet teknologigiganter som Uber, Nvidia og Rockstar Games. Sidstnævnte er firmaet bag GTA. Og det har kostet selskaberne næsten 10 millioner dollar.

Den 18-årige Kurtaj stjal 90 klip fra det nye GTA 6, mens han var løsladt på kaution for at have hacket et andet firma.

Selvom han boede på et hotel under politibeskyttelse, lykkedes det ham at angribe Rockstar Games.

I retten kom det frem, at hackeren havde været voldelig under sin varetægtsfængsling.

En psykiater har vurderet, at Kurtaj vil vende tilbage til kriminaliteten, så snart han får mulighed for det.

Det er der så foreløbigt sat stopper for med dommen, der kun kan ophæves, hvis lægerne ikke længere mener, at han er til fare for andre.

Tidligere på måneden blev den officielle trailer til GTA 6 udgivet, og den fik 128 millioner visninger på YouTube på blot fire dage.