»Ifølge vores oplysninger har fjenden markeret mig som mål nummer et. Og min familie som mål nummer to.«

Iført en helt almindelig grøn t-shirt og mørke rander under øjnene kiggede han ind i kameraet og talte til nationen. Fra et ukendt sted.

Tidligere på dagen holdt den ukrainske præsident, Volodimir Zelenskij, en tale iført jakkesæt, som han ofte ses i.

Et halvt døgn senere var det anderledes:

Her ses et billede af den ukrainske præsident under talen sent torsdag aften. Foto: HANDOUT

»De (vores fjender, red.) ønsker at tilintetgøre Ukraine politisk ved at tilintetgøre statsoverhovedet,« siger han ifølge CNN videre i talen, der blev udgivet kort før midnat på hans Facebook-side og varede i lidt mere end seks minutter:

»Vi har oplysninger om, at fjendtlige sabotagegrupper er trængt ind i Kiev. Derfor beder jeg beboerne i Kiev om at forblive årvågne og følge reglerne om undtagelsestilstand.«

Han forklarede, at han opholdt sig i regeringskvarteret, men nærmere kom han det ikke.

Biden-administrationen i Det Hvide Hus har efterfølgende til The New York Times oplyst, at man er klar over, hvor Volodimir Zelenskij befinder sig.

Her ses et billede af den ukrainske præsident under en tale tidligere torsdag. Foto: HANDOUT



Til avisen fortæller den amerikanske præsidents pressechef, Jen Psaki, at man 'er i kontakt med ham'.

Det amerikanske udenrigsministerium har også oplyst, at Volodimir Zelenskij menes at være Ruslands primære mål:

»Præsident Zelenskij repræsenterer på mange måde Ukraines demokratiske håb og ambitioner. Så selvfølgelig er det et primært mål for en russisk invasion,« siger Ned Price, der er talsmand for ministeriet, ifølge Ritzau til CNN.

Rusland påbegyndte sin invasion af Ukraine tidligt torsdag morgen og har i løbet af torsdagen udført flere missilangreb.

Imens bevæger russiske tropper sig i øjeblikket sydpå fra Hviderusland. De forsøger angiveligt at tage kontrol over en flybase, der ligger lige nord for Kiev.