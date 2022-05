Nu lægger EU op til en af de helt tunge sanktion mod Rusland: Et stop for import af russisk olie.

Men det kan én mand spænde ben for.

Ungarns netop genvalgte premierminister Viktor Orbán.

»Putin skal betale en høj pris for sin brutale aggression. EUs fremtid bliver også skrevet i Ukraine,« sagde EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen i en tale til EU-Parlamentet, da hun onsdag præsenterede kommissionens forslag til sjette sanktionspakke.

Her bliver der lagt op til, at import af råolie fra Rusland skal stoppes inden for seks måneder, mens raffinerede produkter udfases med udgangen af året.

Hun kan dog have gjort regning uden vært.

For Viktor Orbán – som er blevet kaldt 'Putins bedste ven i Europa' – har tidligere signaleret, at han vil nedlægge veto mod sanktioner, som inkluderer et forbud mod import af russisk olie eller gas, idet Ungarn er meget afhængig af den russiske energi.

Og idet der er tale om EUs udenrigs- og sikkerhedspolitik, kræver det enstemmighed, at få sanktionerne vedtaget, fortæller Stian Øby Johansen, som er lektor ved Center for Europaret ved universitetet i Oslo, til det norske finansmedie Børsen.

Derfor kan Orbán få sanktionspakken til at falde.

Om han så rent faktisk sætter handling bag sine trusler er ifølge Stian Øby Johansen en helt anden sag:

»Ungarn har ret til at nedlægge veto, hvis de virkelig ønsker at bruge den. Men det er klart, at presset på dem vil være meget stort. Det er ikke let at være det eneste land, som stemmer imod, men det kan ske,« siger han.

Ungarn og Slovakiet har fået yderligere et år til at indføre importforbuddet, men det skulle de to lande ikke være tilfredse med.

»Det vil knuse Ungarns energisikkerhed,« sagde Ungarns udenrigsminister Peter Szijjarto ifølge nyhedsbureauet Reuters efter at von der Leyen havde præsenteret forslaget om udfasning af russisk olie.