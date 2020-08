Den amerikanske vicepræsidentkandidat Kamala Harris er ikke den eneste i familien, der skriver historie.

Hvis den sorte senator fra Californien således vinder valget sammen med præsidentkandidat Joe Biden, får Kamala Harris' ægtemand, Douglas Emhoff, et job, der aldrig har eksisteret før.

Den 55-årige californiske showbiz-advokat bliver således USA's første 'Second Gentleman' – 'Andenmand' til Jill Bidens 'førstedame'.

»Jeg glæder mig på USA's vegne til at lære min Doug at kende. Han er min klippe, og han får mig altid til at smile,« siger Kamala Harris i et interview med avisen New York Times.

»Han er min klippe,« siger Kamala Harris om sin advokat-mand, Douglas Emhoff. Foto: Carlos Barria - Reuters Vis mere »Han er min klippe,« siger Kamala Harris om sin advokat-mand, Douglas Emhoff. Foto: Carlos Barria - Reuters

Douglas Emhoff, der er af jødisk afstamning, og Kamala Harris mødtes første gang på en 'blind date' i 2013.

Dengang arbejdede Kamala Harris som Californiens statsadvokat. Douglas Emhoff var, som han stadig er i dag, partner i advokatfirmaet DLA Piper Law i Los Angeles.

De to klikkede ifølge bladet People Magazine allerede på deres første date. Men da Kamala Harris' egne forældre (jamaicansk far og indisk mor) blev skilt, da hun var bare syv år gammel, valgte hun at tage det stille og roligt.

»Jeg ville være sikker på, at vi tog de rigtige valg. Og selv om det var Douglas, der drog mig ind, så var det hans to børn Cole og Ella, der afgjorde sagen. De fik mig til at føle mig super velkommen. Og i dag har vi det mest fantastiske forhold – også med Krestin (børnenes biologiske mor, red.),« siger Kamala Harris til People Magazine.

Hele holdet. Til venstre Joe og Jill Biden. Til højre Kamala Harris og hendes mand, Douglas Emhoff – måske USA's første 'Second Gentleman'. Foto: OLIVIER DOULIERY - AFP Vis mere Hele holdet. Til venstre Joe og Jill Biden. Til højre Kamala Harris og hendes mand, Douglas Emhoff – måske USA's første 'Second Gentleman'. Foto: OLIVIER DOULIERY - AFP

Douglas Emhoff blev født i New York. Han flyttede som 17-årig til Californien for at studere jura.

Parret blev gift ved en offentlig ceremoni på rådhuset i Santa Barbara i 2014.

I dag bor ægteparret i en stor lejlighed i Californiens mest venstreorienterede by, San Francisco.

Men hvis meningsmålingerne får ret, og Biden/Harris vinder valget, så kommer familien til at flytte adresse til hovedstaden, Washington D.C.

Men hvis det ikke lykkes at besejre den siddende præsident, Donald Trump, så er Douglas Emhoff angiveligt også klar.

Fra venstre: Førstedame Melania Trump, præsident Donald Trump, vicepræsident Mike Pence og helt til højre 'andendame' Karen Pence. Foto: MANDEL NGAN - AFP Vis mere Fra venstre: Førstedame Melania Trump, præsident Donald Trump, vicepræsident Mike Pence og helt til højre 'andendame' Karen Pence. Foto: MANDEL NGAN - AFP

Ifølge Kamala Harris er ægtemanden nemlig også 'stærk i svære tider'.

Da en demonstrant under en debat i 2019 således løb hen til Kamala Harris for at snuppe hendes mikrofon, var Douglas Emhoff hurtig til at vriste ham væk.

Og da Kamala Harris i 2019 tog den svære beslutning at indstille sin egen præsidentkampagne, var Douglas Emhoff den første til at trøste. Med dette foto og disse ord:

'I've got you, as always.' – Jeg har dig, som altid.

'I've got you, as always.' Sådan skrev Kamala Harris' ægtemand under dette foto på Twitter. Harris havde netop besluttet at indstille sin egen præsidentkampagne. Foto: twitter Vis mere 'I've got you, as always.' Sådan skrev Kamala Harris' ægtemand under dette foto på Twitter. Harris havde netop besluttet at indstille sin egen præsidentkampagne. Foto: twitter

Ægteparret ved, at en valgsejr vil betyde en helt ny livsstil.

Men efter eget udsagn er Douglas Emhoff klar til sit historiske job.

Og på Twitter skrev den potentielle 'Second Gentleman' for nylig:

'Jeg er vildt beæret over at tage denne rejse sammen med Kamala, Joe Biden og Dr. Biden (den mulige førstedame, Jill Biden). Men lad os nu stoppe snakken og hjælpe Joe og Kamala med at vinde det her valg.'