Som hun lå der på jorden, mens kuglerne fløj rundt om dem, fandt hun trøst ved at kigge ham i øjnene.

Canadiske Chantal Melanson og amerikanske Austin Monfort havde knapt nok mødt hinanden, da de blev fanget i et blodigt masseskyderi i Las Vegas. Siden blomstrede kærligheden mellem dem - og i dag er de gift.

Det skriver People.

Austin lagde første gang mærke til Chantal den 30. september 2017, da de begge var på en country-bar i Las Vegas midt under 'Route 91 Harvest'-festivalen.

I første omgang afviste hun ham, men hun takkede alligevel ja, da han senere spurgte, om de skulle danse. Dansen endte med at stå på i flere timer, og da de gik hver til sidst den aften, udvekslede de telefonnumre.

Den næste aften - den 1. oktober - skrev Chantal til ham og spurgte, om de skulle mødes og se de sidste koncerter, før festivalen sluttede.

Sammen stod de og lyttede til countrysangeren Jason Alderan, da en række høje brag pludseligt kunne høres.

I begyndelsen troede de, at der var tale om fyrværkeri. De tog fejl.

En 64-årig mand havde slæbt en masse våben ind på sit hotelværelse på 32. etage af Mandalay Bay, knust en rude - og var begyndt at skyde ned mod de 22.000 mennesker, der var forsamlet til koncerten på den anden side af vejen.

Med det samme, det gik op for 24-årige Austin, hvad der var ved at ske, vidste han, at han ville forsøge at beskytte Chantal.

»Jeg følte ikke, at jeg kun skulle få mig selv i sikkerhed, men også hende. At holde hende rolig og få hende væk, det holdt mig rolig, og jeg gik derfor ikke i panik,« fortæller han til People.

Samtidig forklarer 29-årige Chantal, at hun følte sig tryg sammen med ham - mens kuglerne fløj rundt om dem.

»Jeg kan huske, at jeg lå på jorden og kiggede ind i Austins øjne, mens jeg prøvede at finde ud af, hvad der skete. Det næste, jeg ved, er, at Austin holder min hånd, og vi løber gennem pladsen, mens vi forsøger at komme i sikkerhed,« siger hun.

59 mennesker endte med at miste livet som følge af masseskyderiet. 800 andre kom til skade. Nogle som følge af skyderiet - andre som følge af panikken, der opstod.

Dagen efter måtte Chantal og Austin tage afsked med hinanden, da hun skulle tilbage til Canada.

De beholdt dog kontakten til hinanden, og siden er kærligheden mellem dem kun vokset. I marts sidste år blev de forlovet - og ikke længe efter gav de hinanden deres 'ja'.