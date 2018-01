Britiske Ryan Carney Williams havde ikke råd til at betale et bagagegebyr omkring 750 kroner på sin tur fra Reykjavík hjem til London.

Williams var nemlig helt flad, og han iførte sig derfor ti skjorter, otte bukser og flere jakker for at slippe for at betale gebyret.

Det skriver Chicago Tribune.

Det imponerede dog ikke flyselskabet British Airways, og Williams hævder, at han blev arresteret for at nægte at fjerne sig fra Check-in-skranken i Reykjavíks lufthavn og nægtet adgang til sit sit fly hjem til London.

Williams hævder også, at det var British Airways-personalet selv, der havde sagt til ham, at han kunne komme med flyet, hvis han tog alt den ekstra bagage på kroppen.

Han kom dog aldrig med flyet, fordi personalet mente, han var fræk og uhøflig, mens han selv siger, at han bare var uforstående overfor, at han blev nægtet adgang til flyet nu, hvor alt den ekstra bagage befandt sig på hans krop.

Williams lagde et klip fra hændelsen ud på Twitter, hvor han iført sin bagage klager over, at personalet ikke vil ham lade boarde flyet.

Disappointing. pic.twitter.com/7f8UFi9jb4 — Ryan Hawaii (@RYAN_HAWAII) 10. januar 2018

Det endte dog med, at Williams kom hjem - med et andet flyselskab.