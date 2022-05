»Når man lytter til Vladimir Putin i dag, kan man næsten ikke tro, at han er den samme person.«

Ordene stammer fra Ukraines FN-ambassadør Sergiy Kyslysya.

Han var med, da FNs Sikkerhedsråd afholdte møde om krigen i Ukraine. Og han var ikke bleg for at lange ud efter Ruslands præsident i en tale. Det skriver Dagbladet.

Sergiy Kyslytsya forklarede i sin tale, at det er svært at begribe Vladimir Putins aggresivitet.

FN-ambassadør Sergiy Kyslytsya kan ikke genkende Vladimir Putin længere. Foto: Spencer Platt/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere FN-ambassadør Sergiy Kyslytsya kan ikke genkende Vladimir Putin længere. Foto: Spencer Platt/AFP/Ritzau Scanpix

Han henviser til, at Vladimir Putin i 2013 skrev i en artikel i The New York Times, at 'loven er stadig loven - uanset om vi kan lide det eller ej'.

I artiklen lagde Vladimir Putin vægt på, at 'i henhold til gældende international ret er magtanvendelse kun tilladt i selvforsvar eller med tilladelse fra FNs Sikkerhedsråd. Alt andet er uacceptabelt.'

I skrivende stund - ni år efter den artikel - må man tro, at Vladimir Putins gamle jeg, der skrev artiklen, må have betragtet invasionen af Ukraine som 'alt andet end uacceptabelt', mener Sergiy Kyslytsya.

Sergiy Kyslytsya siger, at Ruslands niveau for diplomati har nået bunden. Han hævder, at de russiske styrker har begået forbrydelser i Ukraine.

FNs Menneskerettighedsråd vil undersøge, om de russiske styrker har begået krigsforbrydelser i Ukraine. Rusland har afvist alle anklager om krigsforbrydelser.