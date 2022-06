Lyt til artiklen

Han er idømt 22 års fængsel allerede.

Nu er Derek Chauvin, den tidligere politibetjent i Minneapolis, som var ansvarlig for George Floyds død i 2020, anklaget i flere sager. Det fortæller CNN.

Derek Chauvin er nemlig udpeget i to civile søgsmål for sin optræden i forbindelse med sager fra 2017.

De to personer bag søgsmålene, Zoya Code og John Pope, som begge er sorte, hævder i deres sagsanlæg, at Derek Chauvin tilbageholdt dem på jorden med sit knæ over deres nakke.

Deres advokat kalder det Derek Chauvins 'signature move'.

Det var da også netop på den måde, at Derek Chauvin placerede sit knæ på nakken af George Floyd i ni minutter.

Episoden blev filmet af et øjenvidne, og den skabte furore og førte til demonstrationer verden over mod politibrutalitet mod sorte og social uretfærdighed.

Også bystyret i Minneapolis er nævnt i de to nye søgsmål, og herfra lyder det, at episoderne med Code og Pope er 'forstyrrende'.

»Vi har tænkt os at gå fremad i forhandlinger med sagsøgerne i disse to sager og håber, at vi kan nå en rimelig aftale. Hvis en aftale ikke kan nås i den ene eller den anden sag, så vil striden være nødt til at blive løst i et normalt retsforløb,« siger den midlertidige offentlige anklager i Minneapolis, Peter Ginder, ifølge CNN.

Zoya Codes møde med Derek Chauvin fandt sted i juni 2017, da han og en kollega var kaldt ud, fordi Zoya Codes mor havde ringet og sagt, at hun var blevet overfaldet af sin datter.

Derek Chauvin slæbte Zoya Code udenfor i armene, som var i håndjern på ryggen. Her smadrede han – ifølge søgsmålet – kvindens hoved ned i jorden, hvorefter han satte sit knæ ned over hendes nakke.

Episoden blev delvist optaget af Derek Chauvins kollegas uniformskamera, og du kan se screenshots i videoen herover.

John Pope, som dengang var 17 år, mødte Derek Chauvin i forbindelse med en anmeldelse om husspektakler i september 2017.

Han mærkede ifølge søgsmålet Derek Chauvins knæ på den øvre del af ryggen i mere end 15 minutter.

Derudover hævder John Pope, at Derek Chauvin slog ham gentagne gange i hovedet med en lommelygte af metal.