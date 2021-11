Aldrig har han været mere upopulær. Aldrig har han mødt større kritik. Og alligevel er han på kanten af en succes, der kan ændre alt. For ham selv. Og for mange andre.

Manden i centrum er den amerikanske præsident, Joe Biden. Og han har nogle helt afgørende dage foran sig.

Dage, der kan komme til at definere hans tid i Det Hvide Hus og forandre USA for evigt.

»Det her er et afgørende øjeblik i Joe Bidens præsidentskab. Det er hans arv, vi taler om. For den vil berøre stort set alle aspekter af USA,« siger B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg.

Der er tale om en aftale ved navn Build Back Better. Den er i disse timer på vej til at blive stemt igennem i Repræsentanternes Hus i den amerikanske Kongres.

I sin nuværende form vil Build Back Better have en pris på 1,9 billioner dollar. Det svarer til 11,47 billioner danske kroner – og her skal man huske, at en billion også kan defineres som en million millioner, tusind milliarder eller 1 efterfulgt af 12 nuller.

I alle henseender et uvirkeligt stort beløb.

Og det kan da også komme til at blive en historisk aftale, hvis den endegyldigt bliver til lov.

Joe Biden foran et Build Back Better-skilt. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS Vis mere Joe Biden foran et Build Back Better-skilt. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

Blandt de største i USAs historie.

»New Deal fra årene efter krakket på Wall Street i 1930erne og Den Store Depression anses nærmest som den hellige gral for Demokraterne. Og den nye aftale her kommer i nærheden af det,« siger Jakob Illeborg.

»Det kan blive en mindre intern revolution i USA. Det er historisk og kan på den måde sammenlignes med Franklin D. Roosevelts New Deal,« uddyber han.

Men det er ikke kun Build Back Better-aftalens finansielle omfang, som gør den ekstraordinær, mener han.

»Joe Biden ser ud til at gennemføre Build Back Better, mens han er historisk upopulær blandt vælgerne. Og lykkes han endegyldigt med det, så må han drage et enormt lettelsens suk,« siger Jakob Illeborg.

I nyere amerikansk historie har ingen Demokratisk præsident oplevet at være mere upopulær blandt vælgerne så tidligt i sin embedsperiode, som det er tilfældet med Joe Biden.

Faktisk har kun én præsident i nyere tid prøvet noget lignende. Det var forgængeren Donald Trump.

Build Back Better-forslaget indeholder adskillige markante dele. Flere af dem er blevet beskrevet som kommunistiske forslag fra de hovedsageligt republikanske modstandere.

De tæller:

Universal førskole til børn

Gratis offentlig college-uddannelse

Udvidet dækning af sundhedsforsikringer som Medicare og Medicaid

Lavere priser på receptpligtig medicin

Lavere skatter for børnefamilier og en slags børnecheck

12 ugers betalt familieorlov

Fokus på klima – blandt andet ved at sænke skatter på elektriske biler m.fl.

Det hele skal betales via øgede skatter til store virksomheder, millionærer og milliardærer. Yderligere ønsker man at lukke huller, når det kommer til finansielle transaktioner.

Modstanden mod Build Back Better er stor på den republikanske side. Og selv hos Demokraterne selv går den ikke igennem problemfrit.

Den oprindelige plan fra Joe Bidens side var markant større end den, som nu ser ud til at gå gennem Repræsentanternes Hus. Men er blevet barberet ned for at øge sandsynligheden for, at den faktisk bliver til lov.

Alligevel er det ikke sikkert, at Build Back Better vil klare sig gennem det andet kammer i Kongressen, Senatet, i sin nuværende form. Det skyldes ikke mindst modstand fra den demokratiske senator fra West Virginia Joe Manchin.

Jakob Illeborg regner dog med, at den bliver til virkelighed.

»Det er bestemt muligt, at den bliver udvandet i Senatet. Men jeg regner helt sikkert med, at den bliver til lov,« siger han.

En aftale som netop Build Back Better er en, som demokratiske præsidenter har drømt om i årtier.

Jakob Illeborg har dog et bud på, hvorfor det netop er voldsomt upopulære Joe Biden, der ser ud til at have held med det.

»Donald Trump har for mange demokrater været en stor trussel. Det samme har pandemien. Og det har måske givet den perfekte storm, som gjorde, at det nu blev muligt,« siger han.

Hvis Build Back Better bliver til lov, så vil det være den anden store lovpakke, som Joe Biden får igennem på få uger. I sidste uge underskrev præsidenten den én billion dollar dyre infrastrukturplan.

»Build Back Better kommer på ryggen af infrastrukturplanen. Og lægger man de to sammen, så har man noget historisk, som vil definere Joe Biden for altid,« siger Jakob Illeborg.