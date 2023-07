Donald Trump kaldte ham for en kujon.

Men nu er den 60 årige Scot Peterson blevet frikendt for at have forholdt sig passiv ved et skoleskyderi på Marjory Stoneman Douglas High School i Parkland i 2018.

Det skriver BBC.

17 blev dræbt ved skyderiet, som stod på i 30 til 40 minutter.

Scot Peterson var det lokale sherifkontors mand på skolen, hvor han var en såkaldt resource officer.

Men under skyderiet opholdt han sig i en bygning ved siden af skolen. Han var bevæbnet, men han var ikke iført en skudsikker vest.

En domstol i Fort Lauderdale har frikendt ham i 11 anklagepunkter, da man ikke mener, at den erfarne Scot Peterson kunne regne ud, hvor den bevæbnede mand, ville bevæge sig rundt på skolen.

En synlig lettet Peterson både jublede og græd, da dommen blev læst op i retten.

Var han blevet erklæret skyldig, kunne han have fået op til 97 års fængsel.

Der findes ingen lov, der tvinger en politimand til at bringe sig selv i fare for at redde andre i et sådan skyderi, men mange af forældrene til de myrdede børn, er rystede over dommen.

En af dem er Tony Montalto, hvis datter Gina blev dræbt under skyderiet.

»Vi kan ikke forstå, at en jury kan komme frem til det resultat, når man tænker på, hvilke beviser de blev præsenteret for. Hans passivitet kostede elever og lærere på skolen livet,« siger han til BBC, og fortsætter:

»Det eneste jeg kan sige til den jury er, at jeg synes, at den skal ansætte ham til at passe på deres børn på deres skole.«

Selv vil Peterson nu gerne i dialog med forældrene til de afdøde elever.

»Hvis de gerne vil høre sandheden om, hvad der skete, så vil jeg være der for dem,« siger han.

En tidligere elev på skolen, Nikolas Cruz, blev i november idømt fængsel på livstid for skoleskyderiet.